Vangölü Aktivistleri Derneği, Van ve Bitlis'teki okullarda eğitim seminerleri düzenliyor

Vangölü Aktivistleri Derneği üyeleri, Van Gölü konusunda farkındalık oluşturmak amacıyla Van ve Bitlis'teki okullarda eğitim seminerlerini sürdürüyor.

Vangölü Aktivistleri Derneği üyeleri, Bitlis'in Tatvan ilçesinde İMKB Yatılı Bölge Ortaokulu'nda düzenledikleri seminerde öğrencileri, Van Gölü havzasındaki güzelliklerin korunması ve çevre temizliği konularında bilgilendirdi.

Seminerde, Van ve Bitlis'teki tarihi değerleri öğrencilere tanıtan dernek üyeleri, çevre temizliği, hayvan sevgisi ve su kaynaklarının önemini anlattı.

Vangölü Aktivistleri Derneği Başkan Yardımcısı Dilruba Ercan, geçen yıl Van ve Bitlis'teki 100 okulda eğitim semineri düzenlediklerini söyledi.

Seminerlerde, öğrencileri doğanın önemi, çevre kirliliğiyle mücadele ve Van Gölü'nün korunması konularında bilgilendirdiklerini anlatan Ercan, "Van ve Bitlis'teki tarihi yerleri tanıtıyoruz, doğal güzelliklerden bahsediyoruz. Öğrencilerimizi doğanın önemi ve çevre temizliği konularında bilgilendiriyoruz. Doğayı ve Van Gölü neden korumamız gerektiğini anlatıyoruz." dedi.