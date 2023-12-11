- VEDAŞ 4 ilde kış hazırlıklarını tamamladı

VAN - Van Gölü Elektrik Dağıtım A.Ş. (VEDAŞ), kış aylarında artan enerji ihtiyacını karşılamak ve yaşanacak muhtemel hasarları önlemek amacıyla 4 ilde gerçekleştirdiği bakım ve onarım çalışmalarını tamamladı.

Van, Bitlis, Muş ve Hakkari illerinde iki milyonu aşkın nüfusa elektrik dağıtım hizmeti veren VEDAŞ, gerçekleştirdiği bakım ve onarım çalışmalarıyla elektrik şebekesini kışın çetin şartlarına hazır hale getirdi. Türkiye'de kar yağışının en etkili olduğu bölgede, elektrik dağıtım hizmeti verdiklerini vurgulayan VEDAŞ Sistem İşletme Grup Müdürü Beytullah Özbayram, "Kış mevsiminde kesinti olmaması ve olabilecek kesintilere hızlı müdahale edebilmek için VEDAŞ olarak tüm tedbirlerimizi aldık. Bakım çalışmaları için önceki yılların çok çok üzerinde bir bütçe hazırladık. 2023 yılında yaklaşık 235 milyon TL'lik bir bütçe ayırmıştık ve bu bütçenin tamamını kullandık. Sahada 892 personelimiz ve 190'a yakın aracımızla kışa hazırız. Ayrıca kar araçlarımızı ve kar motorlarımızın da bakımlarını tamamlayıp, onları da kışa hazır hale getirdik. Bölgemiz rakım olarak bin 600'ün üzerinde bir bölge olduğu için kış şartları ağır geçiyor. Bu nedenle çalışmalarımızda kar araçları ve kar motorlarına da ihtiyaç duyuyoruz. Bunun yanında il ve ilçe merkezlerimizi besleyen ana arterlerde de bakım çalışmalarımızı tamamladık. Özellikle il ve ilçe merkezinde kesinti oluşmaması için tüm tedbirlerimizi aldık. Sahada personel ve araçlarımız hazır. Oluşabilecek arızalara da en kısa zamanda müdahale etmek için gerekli planlamalarımızı yaptık. Ayrıca arızada kullanabileceğimiz işletme yedeği malzemelerin de stoklarını yapıp, ilçelerimize sevkiyatlarını gerçekleştirdik. VEDAŞ olarak oluşabilecek bir arızaya karşı 7 gün 24 saat müdahale edecek şekilde tüm hazırlıklarımızı tamamladık" dedi.

VEDAŞ olarak envanterlerine jeneratörler de dahil ettiklerinin altını çizen Özbayram, "Küçük ve büyük güçte ihtiyaca göre jeneratörlerimizi de temin ettik. Kış döneminde ulaşım sorunu olduğunda, gerek köylerimizde gerekse ilçe merkezlerimizde bu jeneratörlerimizi kuracağız ve müşterililerimize kesintisiz ve sürekli enerji sağlamış olacağız" ifadelerini kullandı.

2023 yılında SMS servisini de devreye aldıklarını vurgulayan Özbayram, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Artık bir enerji kesintisi olduğunda hangi bölgede kesinti olmuş ise müşterimizin bizi aramasına gerek kalmadan biz müşterimize kesinti ile ilgili SMS atacağız. Kesinti ile ilgili bilginin yanı sıra enerji verildiğinde de müşterilimize bilgilendirme yapılacaktır. Özellikle müşterilerimizden şunu talep etmekteyiz. Şirketimiz tarafından her türlü arıza ve bakım durumlarında oluşabilecek kesintilerin kendilerine daha sağlıklı bilgilendirme yapılması için '186' çağrı merkezimizi arayarak telefon numaralarını güncellemelerini istiyoruz. Bunu yaptıkları taktirde her türlü kesintilerde müşterilerimiz bilgilendirilecektir."

(ATL-MSA-Y)