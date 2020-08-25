Vali Yırık, Karakoçan ilçesini ziyaret etti Elazığ Valisi Erkaya Yırık, Karakoçan ilçesini ziyaret ederek incelemelerde bulundu.

Elazığ Valisi Erkaya Yırık, Karakoçan ilçesini ziyaret ederek incelemelerde bulundu.

Vali Yırık, Kaymakam Abdullah Şahin'i makamında ziyaret ederek, yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Karakoçan Devlet Hastanesine geçen Yırık'a, Başhekim Akan Yeniçerioğlu yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında yürütülen çalışmalar hakkında bilgi verdi.

İlçede yapılan jeotermal sondaj çalışması sonucu bulunan termal su kaynağını da yerinde inceleyen Yırık, yürütülen çalışmaları inceledi.

Yırık'a İl Emniyet Müdürü Celal Sel, İl Jandarma Komutanı Albay Ali Yıldız, kamu kurum ve kuruluş müdürleri de eşlik etti.

Kaynak: AA