Vali Yardımcısı Parlak'a Veda Yemeği

İçişleri Bakanlığı kararnamesiyle Van Vali Yardımcılığı görevinden Samsun'un Terme Kaymakamlığı'na atanan Mehmet Parlak için veda yemeği düzenlendi.

Edremit sahilindeki Büyükşehir Belediyesi Sosyal Tesisleri'nde düzenlenen programa, vali yardımcıları Sinan Aslan, İbrahim Civelek, İpekyolu Kaymakamı Cemil Öztürk, valilik ve il kurum müdürleri ile özel kalem personeli katıldı.

Parlak'a günün anısına plaket ve Van kilimi takdim edildi.



Programı düzenleyenlere ve katılanlara teşekkür eden Parlak, "Çok kolay olmayan bir dönemde görev yaptık. Bazen mesai mefhumu olmadan çalıştık. Van, hayatımızda güzel hatıralar bıraktı. Bir yeri güzel hale getiren ya orada kurduğunuz ilişkiler ya da oranın coğrafyasıdır. Bu şehirde ikisi de var. Doğal güzelliklerinin yanında misafirperverliği ve kadim bir kent oluşuyla bilinen Van'da, hayatımızın her anında özlemle ve hasretle yad edeceğimiz 4 yıl geçirdik. Şunu bilmenizi isterim, bundan sonra da kapımız, gönlümüz size hep açık. Güzel dostluklarımız hep sürsün. Hakkınızı helal edin." ifadelerini kullandı.