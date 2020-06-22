Vali Tuncay Sonel'in 'Ordu' paylaşımı büyük ilgi gördü
- Vali Tuncay Sonel'in 'Ordu' paylaşımı büyük ilgi gördü Ordu Valisi Tuncay Sonel, sosyal medya hesabından Ordu'nun görsellerini yayınlayarak, "Hoş bulduk Ordu, Allah mahcup etmesin" notunu paylaştı.
22.06.2020 11:38 | Son Güncelleme: 22.06.2020 12:43
- Vali Tuncay Sonel'in 'Ordu' paylaşımı büyük ilgi gördü
ORDU - Ordu Valisi Tuncay Sonel, sosyal medya hesabından Ordu'nun görsellerini yayınlayarak, "Hoş bulduk Ordu, Allah mahcup etmesin" notunu paylaştı. Ordu'nun tabii güzelliklerini anlatan paylaşım büyük ilgi gördü.
Cumhurbaşkanlığı kararnamesi ile Ordu Valiliği görevine atanan Vali Tuncay Sonel, kente geldiği ilk gün çeşitli ziyaretler gerçekleştirdi. Bugün itibarıyla görevine başlayan Vali Tuncay Sonel, sosyal medya hesabından Ordu Valiliğine ait görselleri paylaştı. 'Ordu'nun Dereleri' isimli türkü eşliğinde paylaşılan görüntülere "Hoş bulduk Ordu, Allah mahcup etmesin" notunu da ekleyen Vali Tuncay Sonel'in paylaşımı, binlerce beğeni aldı.
Kaynak: İHA