Mersin Valisi Su, KRI Sultan İskender Muda 367 Gemisi'ni ziyaret etti
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Mersin Valisi Su, KRI Sultan İskender Muda 367 Gemisi'ni ziyaret etti

Mersin Valisi Su, KRI Sultan İskender Muda 367 Gemisi'ni ziyaret etti
Anadolu Ajansı / Serkan Avci - Haberler | Toplum

Mersin Valisi Ali İhsan Su, Birlemiş Milletler Barış Gücü Misyonunun faaliyetleri kapsamında lojistik amaçlı olarak Mersin Limanı'na demirleyen Endonezya Cumhuriyeti Donanması Kuvvetlerine ait KRI Sultan İskender Muda 367 Gemisi'ni ziyaret etti.

Mersin Valisi Ali İhsan Su, Birlemiş Milletler Barış Gücü Misyonunun faaliyetleri kapsamında lojistik amaçlı olarak Mersin Limanı'na demirleyen Endonezya Cumhuriyeti Donanması Kuvvetlerine ait KRI Sultan İskender Muda 367 Gemisi'ni ziyaret etti.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, ziyarette Endonezya'nın Ankara Büyükelçisi Dr. Lalu Muhamad Iqbal, Akdeniz Bölge ve Garnizon Komutanı Tuğamiral Fuat Gedik, Sahil Güvenlik Akdeniz Bölge Komutanı Albay Oğuz Bavbek, Endonezya Cumhuriyeti Ankara Büyükelçiliği Askeri Ataşesi Albay Sjaiful Thalib ve gemi komuta ekibi yer aldı.

Gemi girişinde askeri törenle karşılanan ve gemi şeref defterini imzalayan Su, daha sonra Endonezya yöresel halk oyunları ekibinin gösterisini izledi, ardından gemi komuta merkezine geçerek gemi komutanından bilgi aldı.

Vali Su, burada yaptığı konuşmada şunları kaydetti:

"Endonezya Cumhuriyeti ile ülkemiz arasındaki ilişkiler çok eski tarihlere dayanıyor. Bu tür ziyaretler vesilesiyle iki ülke arasındaki ilişkiler daha da gelişerek güçlenecektir. Bu ziyaretlerin iki ülkenin dünyada daha da iyi bir yere kavuşmasına vesile olmasını temenni ediyorum."

Açıklamaya göre, Büyükelçi Dr. Lalu Muhamad Iqbal'in de bir konuşma yaptığı programda karşılıklı görüş alışverişinde bulunuldu.

Mersin Valisi Su, KRI Sultan İskender Muda 367 Gemisi'ni ziyaret etti
Mersin Valisi Su, KRI Sultan İskender Muda 367 Gemisi'ni ziyaret etti
Mersin Valisi Su, KRI Sultan İskender Muda 367 Gemisi'ni ziyaret etti
Mersin Valisi Su, KRI Sultan İskender Muda 367 Gemisi'ni ziyaret etti

Kaynak: Anadolu Ajansı / Serkan Avci

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