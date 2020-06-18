Vali Mehmet Ali Özkan görevine başladı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Tunceli Valisi olarak atanan Mehmet Ali Özkan görevine başladı.

Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Tunceli Valisi olarak atanan Mehmet Ali Özkan görevine başladı.

Vali Özkan'ı, Valilik bahçesinde 4 Komando Tugay Komutan Vekili Albaya Yılmaz Ustaoğlu, Vali Yardımcıları Akın Zor, Selçuk Yosunkaya, İl Emniyet Müdürü Yılmaz Delen, İl Jandarma Komutanı Albay Sinan Şen ve bazı ilçe kaymakamları karşıladı.

Ardından makamına geçen Vali Özkan, gazetecilere yaptığı açıklamada, 9 Haziran'da Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Tunceli Valisi olarak atandığını anımsatarak, şöyle konuştu:

"Bizlere bu görevi tevdi eden, bizlere güvenen başta Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a, İçişleri Bakanımız Süleyman Soylu'ya, bakanlarımıza ve de dualarını bizlerden esirgemeyen bütün dostlarımıza şükranlarımızı arz ediyorum. Tunceli gibi özellikli, Tunceli gibi önemli bir ilin valiliğine atanmış olmanın verdiği onur ve de omuzlarıma yüklediği yükün ağırlığıyla inşallah bu görevimizin ilimize, ülkemize hayırlara vesile olmasını diliyorum."

Kendisinden önce Tunceli'de görev yapan ve son kararnameyle Ordu Valiliğine atanan Tuncay Sonel'e görevinde başarılar dileyen Özkan, Sonel'e kente yaptığı hizmetlerden dolayı teşekkür etti.

Kaynak: AA