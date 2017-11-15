Vali Karadeniz Şenpazar'ı Ziyaret Etti

Kastamonu Valisi Yaşar Karadeniz, Şenpazar ilçesinde incelemelerde bulundu.





Karadeniz, Kaymakam Orhan Yalınız ve Belediye Başkanı Cem Çınar tarafından karşılandı.



Vali Karadeniz, Küre Dağları Milli Parkı Kızılcasu özel proje alanı ve Şenpazar ilkokulunda incelemelerde bulundu.



Karadeniz, burada öğretmenler ve öğrencilerle sohbet etti.



Atatürk Sosyal tesislerinde düzenlenen halk toplantısında vatandaşların sorunlarını dinleyen Karadeniz, Şenpazar'a destek vereceklerini söyledi.



Ziyarete, İl Emniyet Müdürü Metin Turgay Karabulak, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Tahir Zafer Karahasan ve beraberindeki heyet katıldı.