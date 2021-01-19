Uyuşturucuyu bellerinde taşıyan 2 şüpheli tutuklandı
19.01.2021 17:37 | Son Güncelleme: 19.01.2021 17:41
DENİZLİ'de otogarda düzenlenen uyuşturucu operasyonunda toplam 370 gram esrarın olduğu paketleri bellerine bağlayan 2 şüpheli gözaltına alındı.
DENİZLİ'de otogarda düzenlenen uyuşturucu operasyonunda toplam 370 gram esrarın olduğu paketleri bellerine bağlayan 2 şüpheli gözaltına alındı.
- Denizli
Denizli Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, şehir dışından kente otobüsle uyuşturucu madde getirileceği bilgisi üzerine harekete geçti. Sabah saatlerinde otobüsü takibe alan polis ekipleri, otogarda operasyon düzenledi.Otobüsten inen 2 şüpheli, yakalanıp, gözaltına alındı. Şüphelilerin bellerine bağladıkları paketlerden 370 gram esrar çıktı. Sorgularının ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, mahkemece tutuklandı.
- Denizli
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Deniz TOKAT