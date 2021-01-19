Uyuşturucuyu bellerinde taşıyan 2 şüpheli tutuklandı
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Uyuşturucuyu bellerinde taşıyan 2 şüpheli tutuklandı

19.01.2021 17:37 | Son Güncelleme: 19.01.2021 17:41
Uyuşturucuyu bellerinde taşıyan 2 şüpheli tutuklandı

DENİZLİ'de otogarda düzenlenen uyuşturucu operasyonunda toplam 370 gram esrarın olduğu paketleri bellerine bağlayan 2 şüpheli gözaltına alındı.

DENİZLİ'de otogarda düzenlenen uyuşturucu operasyonunda toplam 370 gram esrarın olduğu paketleri bellerine bağlayan 2 şüpheli gözaltına alındı.

Denizli Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, şehir dışından kente otobüsle uyuşturucu madde getirileceği bilgisi üzerine harekete geçti. Sabah saatlerinde otobüsü takibe alan polis ekipleri, otogarda operasyon düzenledi.Otobüsten inen 2 şüpheli, yakalanıp, gözaltına alındı. Şüphelilerin bellerine bağladıkları paketlerden 370 gram esrar çıktı. Sorgularının ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, mahkemece tutuklandı.


- Denizli
Uyuşturucuyu bellerinde taşıyan 2 şüpheli tutuklandı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Deniz TOKAT

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