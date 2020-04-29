Uyuşturucu kaçakçıları Covid-19 salgınını fırsata çevirdi: Tabutta esrar ve alkol
Güney Afrika'da cenaze araçları ve tabutlar kullanılarak yapılan kaçakçılıkta görülen artış yetkilileri alarma geçirdi
29.04.2020 19:35 | Son Güncelleme: 29.04.2020 19:35
Güney Afrika'da cenaze araçları ve tabutlar kullanılarak yapılan kaçakçılıkta görülen artış yetkilileri alarma geçirdi.
Koronavirüs salgını nedeniyle ülkede yürürlüğe sokulan kısıtlamalar nedeniyle kaçakçıların aktivitelerini sürdürebilmek için bu tür yollara başvuruyor. Euronews.com'da Görüntüle
Kaynak: Euronews.com