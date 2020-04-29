Uyuşturucu kaçakçıları Covid-19 salgınını fırsata çevirdi: Tabutta esrar ve alkol Güney Afrika'da cenaze araçları ve tabutlar kullanılarak yapılan kaçakçılıkta görülen artış yetkilileri alarma geçirdi

Güney Afrika'da cenaze araçları ve tabutlar kullanılarak yapılan kaçakçılıkta görülen artış yetkilileri alarma geçirdi. Koronavirüs salgını nedeniyle ülkede yürürlüğe sokulan kısıtlamalar nedeniyle kaçakçıların aktivitelerini sürdürebilmek için bu tür yollara başvuruyor. Euronews.com'da Görüntüle Kaynak: Euronews.com