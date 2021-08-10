Ünlü oyuncu Sabina Toziya hayatını kaybetti

8 ay önce beynindeki tümör nedeniyle ameliyat olan oyuncu Sabina Toziya hayatını kaybetti. Acı haberi senarist Bahadır Özdener sosyal medya hesabından duyurdu.

Beynindeki tümör nedeniyle 8 ay önce ameliyat olan usta oyuncu Sabina Toziya 75 yaşında hayatını kaybetti. Üzücü haberi sosyal medya hesabından senarist Bahadır Özdener duyurdu. Özdener "Çok kıymetli Sabina Toziya'yı, Rahmeti Rahman'a uğurladık. Allah'tan annemize rahmet, ailesine, sevenlerine başsağlığı dileriz" ifadelerine yer verdi.

EVİNDE BAYILIP HASTANEYE KALDIRILMIŞTI

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'da Hayriye Ana rolünü canlandıran Sabina Toziya, bu senenin başında diziye verilen ara sonrası Makedonya'ya gitmişti. Burada evinde bayıldığı yere düşen usta isim, derhal hastaneye kaldırılmıştı.

SABİNA TOZİYA KİMDİR?

Sabina Toziya, 1946 doğumludur. 75 yaşında olan Sabina Toziya Üsküp, Makedonya doğumlu oyuncu. Muhteşem Yüzyıl dizisinde Afife Hatun ve Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinde Hayriye Çakırbeyli karakterini canlandırmıştır. 2021 yılında beynindeki tümör nedeniyle kısmi felç geçirmesinden dolayı diziden ayrılmıştır.





Kaynak: Demirören Haber Ajansı