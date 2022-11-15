Kanser tarihe karışacak! Bilim insanlarından yeni keşif

Bilim insanları, yaptıkları deney sonucunda kanser hücrelerinin çoğalmak için elektriksel iletişim kurduğunu tespit etti.

Kan akışını kolaylaştıran kalp hücreleri ve beynin birçok işlevini koordine eden nöronlar gibi çeşitli hücrelerde elektrik ile iletişim gerçekleştiği biliniyor. Bilim insanları, yapay zeka ve yüksek çözünürlüklü mikroskop kullanarak kanser hücrelerinin elektriksel iletişim ile çoğaldığını keşfetti.

Kanser hücrelerinin elektriksel iletişim ile çoğaldığı tespit edildi

Yayınlanan rapora göre aynı tümör içindeki hücreler, büyümeyi koordine etmek için elektriksel iletişimi kullanıyor. Raporu yayınlayan ekip, iletişimin kesilebilmesi halinde kanser hastalıklarını tedavi etmek için yeni yollar sunabileceğini öne sürüyor.

Çalışmanın ortak yazarı Mustafa Djamgoz, "Vücuttaki tüm hücreler arasında genellikle 'uyarılabilir' beyin veya kalp hücrelerini elektriksel aktivite ile ilişkilendiririz. Araştırmamız neticesinde birbirleriyle ve tümör içindeki diğer hücrelerle iletişim de dahil olmak üzere kanser hücresi davranışında önemli bir rol oynayabilecek gizli bir elektrik sinyal ağı olduğunu tespit ettik. Kanserden ölümlerin ana nedeni olan kanserin hızla yayılmasının elektriksel aktiviteyle gerçekleştiğini belirledik." ifadelerine yer verdi.

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Çalışma, aşlangıçta beyin hücrelerindeki elektriksel aktiviteyi gözlemlemek için tasarlanmış bir mikroskop ile yapıldı. Bilim insanları, laboratuvarda meme kanseri hücrelerinde bulunan zar voltajının nöronlarda olduğu gibi zamanla dalgalandığını keşfettiler.

Ekip, yapay zeka kullanarak sinyalleri karakterize etti ve bunları dört kategoriye ayırdı. Daha sonra özel bir ilaç ile deneme yapan ekip, kanser hücrelerinin iletişim için elektrik üretimini engellemeyi başardı.

Profesör Chris Bakal, "Görünüşe göre meme kanseri hücreleri bir tür elektriksel dil oluşturmuş gibi görünüyor. Hala dilin ne kadar karmaşık olduğunu bilmiyorum, ancak kanser hücrelerinin yakındaki besinler veya düşman ortamlar hakkında uzun mesafeler boyunca bilgi iletmesine izin verebilir ve sonuçta tümörün hayatta kalmasını sağlayabilir." dedi.

Sağlıklı hücreleri kanserli hale getiren bilim insanları, hücrelerdeki değişimi gözlemledi. Kanserli hale gelen hücrelerdeki hücre zarları, elektriksel iletişim kurmaya başladı. Bununla birlikte, voltaj dalgalanmalarının kanser türleri arasında farklılık gösterdiği tespit edildi.