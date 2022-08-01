Diş tedavisi için geldiği Türkiye'de beyninde tümör tespit edildi

İngiltere'den Antalya'daki özel bir hastaneye diş tedavisi için gelen İngiliz vatandaşı Lisa Robinson, beyninde tümör tespit edilmesi üzerine gerçekleştirilen ameliyatın ardından masrafları ödeyemediği için taburcu edilmedi. Robinson, yakınları tarafından masrafın bir kısmının ödenmesiyle 20 gün sonra İngiltere'ye dönebildi.

İngiltere'nin Kuzey Batısında yer alan Consett şehrinde yaşayan 44 yaşındaki Lisa Robinson'ın beyninde, 23 Haziran'da diş implantı yaptırmak için geldiği Antalya'da tümör ve kanama tespit edilmiş ve acilen ameliyata alınmıştı. Ameliyatın ardından İngiltere'ye dönen Robinson'ın süreci yakından takip eden arkadaşı Paula Çetintürk yaptığı açıklamada, " Türkiye'ye dişlerini yaptırmak için gittiği hastanede Lisa'nın sanki madde etkisindeymiş gibi davranıyor olması sağlık çalışanlarının dikkatini çekince Lisa başka bir hastaneye gönderiliyor. Hastanede, muayene, kan testi ve MRI taramasından sonra Lisa'da yumruk büyüklüğünde bir beyin tümörü bulunuyor ve daha sonra acilen ameliyat yapılıyor" dedi.

DİŞ MUAYENESİ İÇİN GİTTİ, BEYİN TÜMÖRÜ AMELİYATI OLDU

Robinson, tümörle birlikte doktorların beyin kanaması da tespit ettiklerini söyleyerek, "Ameliyattan sonra 4 gün yoğun bakıma alındım ve ailem ziyarete geldi. Yoğun bakımda olduğum için her gün yalnızca 1 kişiyi sadece 1 dakika görmeme izin verildi. Sonra 2 hafta boyunca tedavim devam etti" dedi.

"DOKTORLAR HAYATIMI KURTARDI"

Beyin tümörü ameliyatının ardından Türkiye'de gördüğü tedavinin "mükemmel" olduğunu söyleyen Robinson, doktorların hayatını kurtardığını ifade etti. Çetintürk ise, "Lisa, doktorunu çok methetti. Hemşireler ve hastanede çalışan herkesin harika olduğunu söyledi. Daha iyi bir ilgi bekleyemeyeceğini söyledi" dedi.

SAĞLIK SİGORTASI HASTANE MASRAFLARINI ÖDEMEYİ REDDETTİ

Hastaneden taburcu olmak ve İngiltere'ye geri dönebilmek için hastane masraflarını ödemek zorunda olan Robinson ve ailesi, özel sağlık sigortalarının hastane masraflarını karşılamayı reddetmesi karşısında mağdur oldu. Robinson, sağlık sigortasının 50 bin sterlin (65 bin euro) tutarındaki hastane masrafları için herhangi bir ödeme yapmayı kabul etmediğini söyledi.

ÖDEME YAPILANA KADAR HASTANEDE MAHSUR KALDI

Robinson, sigorta şirketinin ödemeyi reddetmesi sebebiyle, ön bir ödeme yapana kadar hastanede mahsur kaldığını ve kapıda güvenlik görevlilerinin kendisini beklediğini belirtti. Robinson yaptığı açıklamada, "Sanki bir güvenlik kontrolündeymişim gibi hissettim" dedi.

Robinson'ın ailesi ve arkadaşları tarafından bulunan parayla birlikte hastaneye belirli bir ödeme yapıldığını söyleyen Çetintürk, "İngiltere'ye uçabilmek için hastaneye 15 bin pound ve sonra ek 21 bin pound ödedik. Bunun neden olduğu stres korkunçtu. Ağustos ayı ortasına kadar ödememiz gereken 20 binden fazla bir bakiyemiz daha var" şeklinde konuştu.

MİGREN İLE BEYİN TÜMÖRÜ BAĞLANTISI ARANDI

Sigorta şirketinin internet sitesinde yeterli bilginin bulunmadığını belirten Çetintürk, "Bunu sigorta ödemedi, çünkü Lisa'nın sigorta poliçesinde ön sağlık durumunun belirtilmediğini söylediler. Şirketin internet sitesinde ön sağlık durumlarının ne olduğu açıkça belirtilmiyor. Lisa'nın migren ağrıları vardı. Ancak her baş ağrısı yaşayan insan gibi bunun tıbbi bir ön sağlık durumu olacağını düşünmedik. Bence kanser, kalp krizi veya inme gibi sebepler bir ön tıbbi durum olabilir. Bu da internet sitesinde açıkça belirtmiyor" şeklinde konuştu. Robinson ise, "Benim bildiğim migren ile beyin tümörü bağlantılı değildir. Bu yüzden doktorlarım tarafından sürekli migren veya baş ağrılarının beyin tümörüyle bağlantılı olmadığı konusunda bilgilendiriliyordum. Baş ağrısı ile beyin tümörünü önceden nasıl tahmin edebilirsiniz?" dedi.

HASTANE MASRAFLARINI ÖDEMEK İÇİN DESTEK TOPLANIYOR

Hastane masraflarının ödenmesi için çeşitli yardım ve hayır kuruluşlarından bağış toplandığını söyleyen Çetintürk, bir internet sitesinde Lisa'nın hastane masraflarını karşılamak için yapılan yardımdan bahsetti. Çetintürk, "İngiltere'den çok destek aldık. Bunlardan bir tanesi ise yardım sayfalarından oldu. İnanılmaz bir destek aldık. Şu ana kadar 22 bin pound topladık" dedi. Çetintürk, "Lisa'nın ona yardım edecek destekçileri olmasaydı, hangi insanın bu kadar parası olurdu bilmiyorum? Demek istediğim, ailesinin o parayı bir araya getirebilmesi için çok fazla zorluk var. Ancak bu olmasaydı Türkiye'de daha fazla kalması gerekecekti. Ancak o zaman da hastanede kalmak için günde 3 bin 500 sterlin ödeyecektik" şeklinde konuştu. Lisa, "Bu konuyla uğraşan aile fertlerim gerçekten sarsıldı. Bu çok huzursuz bir durum" diye ekledi.

ÖDEMENİN AĞUSTOS'A KADAR KAPATILMASI GEREKİYOR

Çetintürk, "Ödememiz gereken son 20 veya 21 bin pound kaldı ancak bu Ağustos'un ortasında isteniyor. ve ailenin o sürede bu kadar fazla para bulması mümkün değil. Önümüzdeki birkaç ay içinde para toplamak için çeşitli bağışçılar arıyoruz" ifadelerini kullandı.

KANSER TEŞHİSİ KONULDU

İngiltere'de hemşirelik yapan Robinson'un doktorları, hastanın yüzde 25'lik bir ihtimalle yaşama şansının çok düşük olmasına rağmen ameliyatı başarıyla sonuçlandırmış ve Lisa Robinson 13 Temmuz Çarşamba günü İngiltere'ye dönmüştü. İngiltere'de Newcastle'daki Royal Victoria Infirmary'de hastanın beyninin diğer bölgelerine yayılmış olan ve tedavi edilemez 4'üncü evre kanseri teşhis edildi. Doktorlar, tedavi planları, kemoterapi veya radyoterapi ile hasarın en aza indirilebileceğini söyledi. Sağlığının Türkiye'den döndüğünden bu yana kötüleştiğini söyleyen Robinson, "O zamandan bu yana daha kötü oldum. Çünkü İngiltere'deki hastanede, 4'üncü evre kanserimin, agresif ve tedavi edilemez olduğu konusunda bilgilendirildim. Ama başka bir tedaviden bahsettiler. Yani önümüzdeki hafta başlaması gereken bölgesel tedaviyi bekliyorum" dedi.

(Aylin Albayrak - İHA)