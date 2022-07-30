Borussia Dortmund'un dünyaca ünlü golcüsü Sebatian Haller'in testis tümörü kötü huylu çıktı
Borussia Dortmund'un dünyaca ünlü futbolcusu Sebastian Haller'de testis tümörüne rastlanmıştı. Alman ekibinden yapılan açıklamada, tümörün kötü huylu olduğu ve 28 yaşındaki futbolcunun kemoterapi tedavisi göreceği belirtildi. Haller'in en az birkaç ay daha yeşil sahalara dönemeyecek.
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Borussia Dortmund'un bu yaz transfer döneminde Ajax'tan kadrosuna kattığı Sebastian Haller, testis tümörüyle mücadele ediyor. Alman ekibi golcü futbolcunun son durumu hakkında yeni bir açıklama yaptı.
TÜMÖRÜ KÖTÜ HUYLU ÇIKTI
Borussia Dortmund'dan yapılan açıklamada, Sebastian Haller'in tümörünün kötü huylu olduğu ve kemoterapi tedavisine başlanacağı belirtildi. Konuya ilişkin açıklama yapan BVB Sportif Direktörü Sebastian Kehl, "Ona ve ailesine bolca güç ve iyimserlik diliyoruz." ifadelerini kullandı.
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