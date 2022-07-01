Konya'da 'Tümör' operasyonu: 7 gözaltı - Haberler

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Konya'da 'Tümör' operasyonu: 7 gözaltı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Konya'da 'Tümör' operasyonu: 7 gözaltı

Türkiye genelindeki 24 ilde başlatılan "Tümor" operasyonunda, organize suç örgütü üyesi oldukları gerekçesiyle haklarında gözaltı kararı verilen 284 şüpheliden 7'si Konya'da yakalandı.

Türkiye genelindeki 24 ilde başlatılan "Tümor" operasyonunda, organize suç örgütü üyesi oldukları gerekçesiyle haklarında gözaltı kararı verilen 284 şüpheliden 7'si Konya'da yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, İçişleri Bakanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Daire Başkanlığı koordinasyonunda, organize suç örgütü üyesi oldukları gerekçesiyle haklarında gözaltı kararı verilen 284 şüphelinin yakalanması amacıyla 24 ilde "Tümör" operasyonu başlatıldı. Operasyon dahilinde Konya İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, Ereğli ve Beyşehir ilçelerinde 'Silah ve Mühimmat Kaçakçılığı ve Yağma' suçlarına yönelik operasyon gerçekleştirdi. Yapılan eş zamanlı operasyonda 7 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Ereğli ve Beyşehir ilçesindeki şüpheli şahısların adreslerinde ve işyerlerinde yapılan aramalarda, 2 adet ruhsatsız otomatik av tüfeği, 26 adet kurusıkı tabanca, 5 adet kurusıkıdan çevirme tabanca, 12 adet yapım aşamasında olan parçalı vaziyette markasız tabanca, çok sayıda kesici ve delici aletin yanı sıra silah yapımında kullanılan çeşitli malzemeler ele geçirildi. Gözaltına alınan şahısların emniyetteki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi. - KONYA

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Konya 3. Sayfa Haberler

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