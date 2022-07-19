BEL FITIĞI SANDIĞI HASTALIK KEMİK TÜMÖRÜ ÇIKTI

TRABZON'da yaşayan bel fıtığı hastası Recep Boğaçlı'nın (52), sol kalçasında, nadir görülen bir hastalık olan 'Kondrosarkom' olarak tanımlanan kıkırdak doku tümörü tespit edildi. Tümör nedeniyle uyluk kemiğinin 20 santimetrelik kısmı alınarak yerine protez takılan hasta, sağlığına kavuştu.

Akçaabat ilçesinde yaşayan bel fıtığı hastası Recep Boğaçlı, sol bacağında ağrı şikayetiyle 3 yıl önce özel bir hastaneye başvurdu. Bel fıtığı teşhisiyle tedavi gören Recep Boğaçlı'nın ağrıları bir süre sonra yeniden başladı. Covid-19 salgınının başlaması ve polikliniklerin kapalı olması nedeniyle Boğaçlı hastaneye gidemedi.

UYLUK KEMİĞİNİN 20 CM'LİK KISMI KESİLDİ

Salgın etkisini kaybedince başvurduğu KTÜ Farabi Hastanesi'nde, nadir görülen bir hastalık olan 'Kondrosarkom' olarak tanımlanan kıkırdak doku tümörü teşhisi konulan Boğaçlı, ameliyat edildi. 5 saat süren zorlu operasyonda Boğaçlı'nın, tümör nedeniyle sol uyluk kemiğinin 20 santimetrelik kısmı alınarak yerine protez takıldı. 20 gün içerisinde hastalığı teşhis edilerek tedavisi uygulanan hasta, 3 yıl süren ağrıların ardından sağlığına kavuştu.

'PANDEMİDE POLİKLİNİKLER KAPALIYDI'

Boğaçlı'nın operasyonunu gerçekleştiren KTÜ Farabi Hastanesi Ortopedi ve Travmatoloji uzmanı Dr. Öğreyim üyesi Muhammet Salih Ayas, hastanın sol kalça uyluk kemiğinde şişlik şikayetiyle başvurduğunu söyledi. Boğaçlı'nın pandemi sürecinde ortopedi poliklinikleri kapalı olduğu için hastaneye gidemediğini belirten Dr. Aras, 'Hasta bize başvurduğunda 3 yıllık öyküsü vardı. Yaptığımız radyolojik incelemelerde kemik içinde bir kitle olduğunu ve kemik dışına yayılma eğilimi gösterdiğini fark ettik. Taramalarda herhangi bir yerine sıçrama olmadığını tespit ettik. Biyopsi sonucunda da iyi huylu kıkırdak tümörünün kötüleşmesi sonucu 'Kondrosarkom' denilen kıkırdak doku tümörü olduğunu belirledik. Hazırlıklarımızı yaparak hastayı ameliyat ettik. Kemiği ve çevresindeki yumuşak dokuları geniş şekilde çıkartarak protez ameliyatımızı uyguladık ve hastamızı kanserli dokudan kurtardık. Şu an genel durumu iyi ve taramalarına başlayacağız? dedi.

'HASTALARIN DİKKATLİ OLMALARI ÖNEMLİ'

Dr. Aras, kanser hastalığında erken teşhisin önemli olduğunu belirterek, 'Bu hasta bize daha erken gelseydi daha kolay bir ameliyatla çıkarabilecektik. Yaklaşık 5 saat süren zorlu bir ameliyattı. Kemik ve yumuşak doku tümörleri literatürde nadir görülüyor. Burası büyük bir bölgeydi. Kemik ve yumuşak doku tümörleri tüm semptomları taklit edebiliyorlar. Özelikle ele bir kitle geldiği zaman, sızı, kemikte derin bir acı gibi semptomu olanlar öncelikle ortopedi doktoruna görünmeli. Bütün poliklinikler açık. Başvurmaları halinde bu hizmeti hızlıca elde edebiliyorlar. Şüphelenildiği zaman geciktirmeden erken teşhis edilerek bu hastalık tedavi edilebilir. Hastaların bu konuda dikkatli olmalarını öneriyorum' ifadelerini kullandı.

'İĞNE BİLE VURULMUYORUM'

Uyluk kemiğinin 20 santimetrelik kısmı kesilen hasta Recep Boğaçlı da, 'Daha önce bel fıtığım vardı. 3 sene önce bacağımda ağrı oldu. Doktora gittiğimizde bel fıtığı diyorlardı. Artık çok iyiyim. Ağrım azaldığı için iğne bile vurulmuyorum. Yürümeye korkuyorum ama yavaş yavaş değneklerle yürüyebiliyorum. Şükürler olsun tedavimi oluyorum. Doktorlara rahatça gidebiliyoruz' dedi.

Demirören Haber Ajansı / Güncel