Çinli Bilim İnsanları, Tümörleri Yakarak Yok Etmeye Yardımcı Olan Bir Hidrojel Geliştirdi - Haberler

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Çinli Bilim İnsanları, Tümörleri Yakarak Yok Etmeye Yardımcı Olan Bir Hidrojel Geliştirdi

Çinli Bilim İnsanları, Tümörleri Yakarak Yok Etmeye Yardımcı Olan Bir Hidrojel Geliştirdi

BEİJİNG, 4 Ağustos (Xinhua) -- Çinli bilim insanları, kanserle mücadelede iki kat etkili olabilecek bir hidrojel tasarladı.

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BEİJİNG, 4 Ağustos (Xinhua) -- Çinli bilim insanları, kanserle mücadelede iki kat etkili olabilecek bir hidrojel tasarladı. Bu hidrojel, tümörleri daha isabetli yakarak yok etmeye ve kişinin anti-tümör bağışıklığını artırmaya yardımcı oluyor. Science Advances dergisinde Perşembe günü yayınlanan araştırmada, klinik olarak kullanılan bir lokal tümör ablasyon stratejisi olan mikrodalga maruziyeti altındaki ısıtma bölgesini sınırladığını ve ısıtma verimliliğini artırdığını gösteren metal bazlı biyomateryal tanımlandı. Soochow Üniversitesi'ndeki Fonksiyonel Nano ve Yumuşak Malzemeler Enstitüsü'nden bilim insanları, kalsiyum ve manganez iyonlarını, sınırlı ve hedeflenen noktada daha fazla ısı üretebilen ve yakındaki sağlıklı dokulara termal hasar verilmesini önleyen aljinat bazlı küçük bir hidrojel içine sardı. Araştırmaya göre ayrıca, fazla hücre dışı kalsiyum iyonlarının varlığının, kanser hücrelerini hafif termal hasara karşı duyarlı hale getirdiği ve böylece ana tümörün tam ablasyonunu desteklediğini gösterdi. Daha sonra yanarak ölen bu kanser hücreleri, doğuştan gelen birincil etkili ve uyumlu (adaptif) anti-tümör bağışıklık tepkilerine hazırlamak için kalsiyum ve manganez iyonlarıyla birlikte daha fazla çalışacak. Araştırmanın Soochow Üniversitesi'nden ortak yazarları Feng Liangzhu ve Liu Zhuang, bu mekanizmada aktive edilen moleküler yolların hem metastatik hem de nükseden tümörlerin büyümesini baskılayabildiğini söyledi. Feng, araştırmacıların şimdi klinik translasyon olanaklarını araştırdıklarını belirtti.

Xinhua / Güncel

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