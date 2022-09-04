Artvin haber... Artvin'de mahalle sakinleri hasta kedi için seferber oldu

Artvin gündem haberi: Artvin'de mahalle sakinleri hasta kedi için seferber oldu Artvin Borçka ilçesinde ayağında tümör çıkan sahipsiz bir kediye mahalle sakinleri sahip çıktı.

Artvin'de mahalle sakinleri hasta kedi için seferber oldu

ARTVİN - Artvin Borçka ilçesinde ayağında tümör çıkan sahipsiz bir kediye mahalle sakinleri sahip çıktı.

İlçeye bağlı Güreşen köyünde vatandaşların beslediği sokak kedisinin hastalanması üzerine bölge halkı seferber oldu.

Borçka Belediyesi ile irtibata geçen vatandaşlar, hasta kediyi belediyenin anlaşmalı olduğu veteriner kliniğine götürdüler.

Veteriner Hekim Esat Avcıoğlu tarafından yapılan muayenede kedinin sağ ön bacağında tümör tespit edildi. 2 saatlik operasyonun ardından kedinin bacağındaki tümör temizlendi.

Bölge halkından Kasım Tabil, yaptığı açıklamada, "Bir gün kedinin ayağında şişik olduğunu fark ettik. Hayvan yürümede zorluk çektiğini gördük ve kedinin bu durumu bizi üzmeye başladı. Borçka Belediye başkanımız vesile oldu ve kedinin uru alındı. Şimdi durumu iyi bir an önce iyileşip yeniden köyümüzde gezmesini bekliyoruz" dedi