OSMANİYE'DE TÜMÖRLÜ KEDİ TEDAVİ EDİLDİ - Haberler

OSMANİYE Belediyesi, bir hayvanseverin ihbarı üzerine, karnın tümör bulunan sokak kedisini tedavi ettirdi.

7 Ocak Mahallesi'nde oturan Mehmet Kavun, belediyenin çağrı merkezini arayarak karnında şişlik bulunan sokak kedisinin tedavisi için yardım çağrısında bulundu. İhbar sonucunda, belediye ile yapılan tedavi protokolü kapsamında nobetçi veteriner kliniğe götürülen, karnının altında büyük bir kitle bulunan kediden 260 gram tümör, 18 santimlik ensizyon ile alındı.

KİTLEDEN DOLAYI HAMİLE OLDUĞU ANLAŞILMADI

Operasyondan 2 hafta sonra karın altında oluşan şişlikten sıvı boşaltılan kedide, özel korse kullanılarak sıvı toplanması engellendi. Ameliyat öncesinde yapılan ultrason muayene ile gebelik kontrolü yapılan kedide, oluşan kitleden dolayı gebelik görülmedi. Ancak kedi bir süre sonra 1 yavru dünyaya getirdi. Operasyondan sonra beslenmesini yapan yavru ve anne kedi, tedavilerinin ardından taburcu edildi. Osmaniye Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü, ihbarcı hayvansevere, kedilerin barınacakları bir yuva, taşıma çantası ve bir miktar mama ile kedileri teslim etti.

Nöbetçi kliniğin sahibi Hayvan Hakları Federasyonu (HAYTAP) Yönetim Kurulu Üyesi Veteriner Hekim Ali Laçinbala, '2 ay önce ihbar sonucu HAYTAP Tedavi Merkezi'ne getirilen canımızda 18 santimlik ensizyon ile 260 gram meme tümörü almıştık. Ramazan Bayramı'nda sürpriz bir doğum yaparak bir de bebek dünyaya getiren canımızı bir süre daha takipte tutarak bugün taburcu ediyoruz" dedi.

Hayvansever Mehmet Kavun ise dükkanlarının otoparkında besledikleri kedilerden bir tanesinin karnında tümörü fark ettiklerinde belediyeyi arayarak yardım istediklerini söyledi.

Demirören Haber Ajansı / Güncel