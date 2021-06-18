Üsküp nerede? Üsküp hangi ülkede?

Üsküp Sanat Köprüsü, Çifte Hamam, Taş Köprü, Üsküp Şehir Müzesi, Makedonya Meydanı gibi merak edilen yerleri barındıran Üsküp, son dönemde internette en çok merak edilen konular arasında yer almakta. Üsküp nerede? Üsküp hangi ülkede?

Üsküp Sanat Köprüsü, Çifte Hamam, Taş Köprü, Üsküp Şehir Müzesi, Makedonya Meydanı gibi merak edilen yerleri barındıran Üsküp, son dönemde internette en çok merak edilen konular arasında yer almakta. Üsküp nerede? Üsküp hangi ülkede?

ÜSKÜP NEREDE?

Üsküp, Kuzey Makedonya'nın başkenti ve en büyük kentidir. Ülkenin politik, kültürel, ekonomik ve akademik merkezi olan kent, ortasından geçen Vardar Nehri tarafından ikiye ayrılır. Üsküp, Vardar Nehri yatağında kurulmuştur ve Balkanlar'da Belgrad'la Atina arasında hemen hemen ortada bulunur. Metal sanayi, kimya, kerestecilik, tekstil, dericilik ve basım endüstrilerinin merkezlerinden olan kent kültür ve spor faaliyetleriyle birlikte ticaret, taşımacılık ve bankacılık sektörlerinin gelişimiyle birlikte gelişimini hızlandırmıştır. 2002 resmi nüfus sayım sonuçlarına göre 506.926 kişilik nüfusa sahip kent son döneme ait iki gayriresmî tahminlere göre 491.000 ile 668.518 kişi arası nüfusa sahiptir.

ÜSKÜP'E NASIL GİDİLİR?

Üsküp'e gidebilmeniz için yurt dışına çıkmanız gerekiyor. Bunun için kara yolunu ya da hava yolunu tercih edebilirsiniz. Üsküp'e hava yolu ile ulaşım sağlamak için İstanbul Havalimanı'ndan doğrudan uçuş sağlayabilmektesiniz. Üsküp bileti alarak Kuzey Makedonya'ya vizesiz bir şekilde seyahat edebilmektedir. Üsküp seyahati hava yoluyla ortalama 1.5 saatte sürmektedir.

Üsküp'e kara yoluyla da ulaşım sağlayabilirsiniz. Ancak bunun için vize almanız gerekmektedir. Doğrudan ulaşım sağlamak için vize isteyen ülkelerden üzerinden yolculuk yapmanız gerekmektedir. Kara yolu ile yolculuk yapacak kişiler İstanbul'dan Üsküp'e ortalama 15 saat yolculuk yapmalıdır.

ÜSKÜP TARİHİ GELİŞİMİ

Kent en geç MÖ 4000'den beri bir yerleşim bölgesidir; kent merkezine tepeden bakan Üsküp Kalesi'nde Neolitik dönem yerleşimlerinin kalıntıları bulunmuştur. MS 1. yüzyılın başlarında yerleşim Romalılar tarafından ele geçirilmiş ve yerleşim bir ordu kampına dönüştürülmüştür. Roma İmparatorluğu'nun 395 yılında doğu ve batı olarak ikiye bölünmesiyle birlikte o zamanki adıyla Scupi İstanbul merkezli Bizans'ın hakimiyetinde kalmıştır. Üsküp, Orta Çağ'ın başlarında Bizans ile 972 ile 992 yılları arası kenti başkent haline getiren Bulgar İmparatorluğu arasındaki çekişmelerin ortasında kalmıştır. 1282'de Sırp İmparatorluğu'nun bir parçası olan kent 1346'da ülkenin başkenti olmuş, 1392 yılında Osmanlılar tarafından ele geçirilmiş ve Türkler tarafından Üsküp olarak adlandırılmıştır. 500 yıldan uzun süre Osmanlı hakimiyetinde kalan kent önce Rumeli Eyaleti'ne bağlı Üsküp Sancağının merkezi olmuş, daha sonra vilayet sistemine geçilmesiyle oluşturulan Kosova Vilayeti'nın da merkezi olmuştur. 1912'de Balkan Savaşları vasıtasıyla Sırbistan Krallığı tarafından ele geçirilen kent, I. Dünya Savaşı'ndan sonra yeni kurulan Yugoslavya Krallığı'nın bir parçası olmuştur. II. Dünya Savaşı'nda Mihver Devletleri safındaki Bulgaristan tarafından işgal edilmişse de 1944'te Yugoslavya Sosyalist Federal Cumhuriyeti'ni meydana getiren federal devletlerden Makedonya Sosyalist Cumhuriyeti'nin başkenti olmuştur. Üsküp II. Dünya Savaşı'ndan sonra hızlı bir gelişim gösterdiyse de 1963'te yıkıcı bir depremle oldukça zarar görmüş, 1991'de Yugoslavya'dan bağımsızlığını ilan eden Kuzey Makedonya'nın başkenti olmuştur.