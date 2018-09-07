Uşakov: "Üçlü Zirve"De Suriye Konusuna Dikkat Çekilecek

Rusya Devlet Başkanı Danışmanı Yuriy Uşakov, Rusya, Türkiye ve İran liderlerinin bugün Tahran'da bir araya gelecekleri Üçlü Zirve'de, İdlib çatışmasızlık alanındaki duruma ve Şam'ın kimyasal silah kullanımına ilişkin provokasyona dikkat çekeceklerini söyledi.

Uşakov, bölgede başta El Nusra olmak üzere teröristlerin bulunduğunu belirterek, son zamanlarda teröristlerin o bölgede aktif hale geldiklerini, çok sayıda saldırının düzenlendiğini ve Rus hava üssüde dahil olmak üzere insansız hava araçlarını kullandıklarını ifade etti.

Uşakov, Tahran'ın ikili görüşmeler için de önemli alan haline geleceğini belirterek, "Putin ve Ruhani ikili görüşmelerde Suriye'yi, ikili işbirliğini ve ABD'nin ortak eylem planından çıkma durumunu ele alacaklar. Putin ve Erdoğan ikili ilişkilerin çeşitli konularına dikkat çekecekler ve aynı zamanda Suriye'deki duruma özel bir görüşme yapacaklar" dedi. - Tahran