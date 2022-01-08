Uşak'ta yeşil reçeteli ilaç operasyonunda 1 kişi tutuklandı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Uşak'ta yeşil reçeteli ilaç operasyonunda 1 kişi tutuklandı

Uşak'ta yeşil reçeteli ilaç operasyonunda 1 kişi tutuklandı
AA / Mehmet Çalık - Haberler | Güncel

Uşak'ta bir otomobilde yeşil reçeteye tabi 3 bin 919 hap ele geçirildi, gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

UŞAK (AA) - Uşak'ta bir otomobilde yeşil reçeteye tabi 3 bin 919 hap ele geçirildi, gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince kent merkezinde şüpheli bir otomobil durduruldu.

Otomobilde yapılan aramada, yeşil reçeteye tabi uyuşturucu özelliği olan 3 bin 919 hap ele geçirildi.

Gözaltına alınan sürücü S.A, hakimlikçe tutuklandı.

Antalya'da 5 gündür haber alınamayan kız çocuğu bulundu

Antalya'da 5 gündür haber alınamayan kız çocuğu bulundu

AA / Mehmet Çalık - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title