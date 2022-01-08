Uşak'ta yeşil reçeteli ilaç operasyonunda 1 kişi tutuklandı
AA / Mehmet Çalık - Haberler | Güncel
Uşak'ta bir otomobilde yeşil reçeteye tabi 3 bin 919 hap ele geçirildi, gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.
UŞAK (AA) - Uşak'ta bir otomobilde yeşil reçeteye tabi 3 bin 919 hap ele geçirildi, gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince kent merkezinde şüpheli bir otomobil durduruldu.
Otomobilde yapılan aramada, yeşil reçeteye tabi uyuşturucu özelliği olan 3 bin 919 hap ele geçirildi.
Gözaltına alınan sürücü S.A, hakimlikçe tutuklandı.
AA / Mehmet Çalık - Son Dakika Haberleri
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