Uşak'ta otomobilde 850 gram eroin ve 100 gram metamfetamin ele geçirildi
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Uşak'ta otomobilde 850 gram eroin ve 100 gram metamfetamin ele geçirildi

Uşak'ta otomobilde 850 gram eroin ve 100 gram metamfetamin ele geçirildi
Anadolu Ajansı / Mehmet Çalık - Haberler | Güncel

Uşak'ta durdurulan bir otomobilde 850 gram eroin, 100 gram metamfetamin ele geçirildi, gözaltına alınan İran uyruklu 2 zanlıdan 1'i tutuklandı.

Uşak'ta durdurulan bir otomobilde 850 gram eroin, 100 gram metamfetamin ele geçirildi, gözaltına alınan İran uyruklu 2 zanlıdan 1'i tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İzmir-Ankara kara yolundaki uygulama noktasında şüphe üzerine bir otomobili durdurdu.

Yapılan aramada 850 gram eroin ve 100 gram metamfetamin ele geçirildi, İran uyruklu 2 şüpheli gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 1'i tutuklandı, diğeri serbest bırakıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Çalık

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