Uşak'ta deri alanında yeni bir protokol imzalandı

Uşak Üniversitesi Deri Tekstil ve Seramik (DTS) Tasarım Uygulama ve Araştırma Merkezi ve özel bir şirket arasında, tasarım, ortak projeler, fuar, bilim-teknik faaliyetleri ve katalog faaliyetleri gerçekleştirildi.

Toplantıya, Uşak Üniversitesi DTS Tasarım Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Dr. Öğretim Üyesi Şefik Baran Tarhan, deri ve tekstil alanı müdür yardımcıları Dr. Öğretim Üyesi Beyhan Pamuk ve Dr. Öğretim Üyesi Şengül Erol ve firma sahibi Alkan Komut katıldı. Protokol kapsamında gerçekleşen toplantıda, DTS Tasarım Merkezi ile hangi ortak tasarımların yapılabileceği konusunda görüşmeler yapıldı. Görüşmede, DTS Merkezi tarafından hazırlanan tasarımlar firma sahibi Alkan Komut tarafından incelenerek beğenilen 3 tasarımın teslimi yapıldı.

"İşbirliklerimiz artarak devam ediyor"

Uşak Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ekrem Savaş, DTS Tasarım Uygulama ve Araştırma Merkezi'nin sanayi ve kamu kurumlarıyla olan çalışmalarını ve yeni işbirliklerini tüm hızıyla devam ettirdiğini belirtti. DTS Tasarım Merkezi'nin kurulduğu günden itibaren bölgedeki sanayi kuruluşlarına yüksek katma değerli ürün tasarım desteği sağlamaya başladığını belirterek, "Tasarım merkezimizde, deri, tekstil ve seramik alanlarındaki sektörler ile senkronize olarak istihdamı arttırmaya ve ithalatı azaltmaya yönelik çalışmalar yapılmaktadır. Seramik fabrikalarına ve deri-tekstil alanında 3D ürün tasarımı, sanat ve zanaattan yola çıkarak yerel kimlikli ürün tasarımı, Ar-Ge faaliyetleri, danışmanlık hizmetleri gibi konularda destek vermeye başladık. Destek olan tüm kurum, kuruluş ve sanayicilerimize teşekkür ediyorum. Hep söylüyorum el birliği ile 'Uşak'ı tasarımın başkenti' yapacağız.' dedi. - UŞAK

Kaynak: İHA