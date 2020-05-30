Ukrayna, Hablemitoğlu suikastının kilit ismi Bozkır'ın sığınma talebini reddetti
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Ukrayna, Hablemitoğlu suikastının kilit ismi Bozkır'ın sığınma talebini reddetti

FETÖ elebaşı Fethullah Gülen ve Alman Vakıfları davalarının raporlarını hazırlayan Ankara Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr.

Ukrayna, Hablemitoğlu suikastının kilit ismi Bozkır'ın sığınma talebini reddetti
30.05.2020 12:31 | Son Güncelleme: 30.05.2020 12:34

 FETÖ elebaşı Fethullah Gülen ve Alman Vakıfları davalarının raporlarını hazırlayan Ankara Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Necip Hablemitoğlu suikastının katil zanlılarından olduğu değerlendirilen ve Ukrayna'da hakkında adli kontrol şartı bulunan kilit şüpheli Nuri Gökhan Bozkır'ın (46) Ukrayna Devlet Göç İdaresi'ne yaptığı sığınma başvurunun reddedildiği öğrenildi.

Terör örgütü FETÖ elebaşı Fethullah Gülen ve Alman Vakıfları davalarının raporlarını hazırlayan Ankara Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Necip Hablemitoğlu suikastının katil zanlılarından olduğu değerlendirilen ve Ukrayna'da hakkında adli kontrol şartı bulunan kilit şüpheli Nuri Gökhan Bozkır'ın (46) Ukrayna'da yaptığı sığınma başvurusunun reddedildiği öğrenildi. Demirören Haber Ajansı muhabirinin edindiği bilgiye göre, Ukrayna Devlet Göç İdaresi, Bozkır'ın Türkiye'ye iade edilmemek için yaklaşık 9 ay önce yaptığı iltica başvurusunu 4 Mart 2020 tarihinde reddetti. Hakkında kırmızı bülten kararı olan Bozkır'ın sığınma başvurusu geçen Ağustos ayında incelemeye alınmıştı.

ŞÜPHELİ KARARA İTİRAZ ETTİ

İltica talebinin reddedilmesi üzerine Bozkır, 17 Nisan'da Kiev Bölge İdare Mahkemesi'ne başvurarak karara itiraz etti. Mahkeme itiraz başvurusunu kabul ederek incelemeye aldı. Karar duruşmasının tarihi ise henüz açıklanmadı.

TÜRKİYE'YE İADE SÜRECİNDE ZAMAN KAZANMAK İSTİYOR

DHA'nın edindiği bilgilere göre, suikastın kilit ismi Bozkır'ın Türkiye'ye iade edilme sürecine ilişkin zaman kazanmak için farklı yöntemlere başvurduğu öğrenildi. Bozkır'ın iltica talebinin reddi kararının iptali istemiyle yaptığı itirazın reddedilmesi halinde, önce Tahkim Mahkemesi'ne, ardından da Ukrayna Yüksek Mahkemesi'ne itiraz başvurusunda bulunacağı, böylelikle Türkiye'ye olan iade sürecinde zaman kazanmayı planladığı bildirildi. Bozkır'ın iltica talebinin nihai olarak reddedilmesi halinde ise Kiev Savcılığı'nın Bozkır'ın Türkiye'ye iadesine karar vermesinin ve zanlının Ukrayna'da mahkeme kararıyla yeniden cezaevine girmesinin önü açılacağı kaydedildi.

EV HAPSİ KALDIRILMIŞTI

Kiev Şevçenko Mahkemesi, geçen ay yapılan duruşmada Bozkır'ın ev hapsinin kaldırılmasına karar vermişti. Ukrayna yasalarına göre ev hapsinin toplam süresi en fazla 6 ay olabileceği için şüphelinin, elektronik kelepçeyle ve Kiev dışına çıkış yasağı uygulanarak adli kontrole tabi tutulmasına hükmedilmişti.

10 TEMMUZ'DA YAKALANMIŞTI

Ankara Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Necip Hablemitoğlu suikastının katil zanlılarından olduğu iddia edilen kilit şüpheli Nuri Gökhan Bozkır (46), soruşturmayı yürüten Ankara Cumhuriyet Savcısı Zafer Ergün'ün yakalama kararı ve Interpol'ün kırmızı bülten çıkartması sonrası 10 Temmuz 2019 tarihinde Ukrayna'nın başkenti Kiev'de düzenlenen operasyonla gözaltına alınmıştı. Eski Özel Kuvvetler mensubu Nuri Gökhan Bozkır, 3 ay cezaevinde kaldıktan sonra Ukrayna mahkemesi tarafından elektronik kelepçeyle ev hapsine çıkarılmıştı.

 


Kaynak: DHA

Dünya Manşet

Haberler

Tüm dünyayı ayağa kaldıran George Floyd cinayetinde yeni görüntüler ortaya çıktı; Floyd'un polislere söyledikleri vicdanları sızlattı Haber
Tüm dünyayı ayağa kaldıran George Floyd cinayetinde yeni görüntüler ortaya çıktı; Floyd'un polislere...
Hindistan'da canlı olarak gömülen bebeğin kurtarılma anı kamerada Haber
Hindistan'da canlı olarak gömülen bebeğin kurtarılma anı kamerada
Twitter, Trump konusunda geri adım attı: Kurallarımıza aykırı bir durum tespit etmedik Haber
Twitter, Trump konusunda geri adım attı: Kurallarımıza aykırı bir durum tespit etmedik
Antik dünyanın ayakta kalan tek yapısının 4.600 yıllık gizemi çözüldü! Haber
Antik dünyanın ayakta kalan tek yapısının 4.600 yıllık gizemi çözüldü!
ABD'de George Floyd'un polis tarafından öldürüldüğü Minneapolis'te sokağa çıkma yasağı ilan edildi Haber
ABD'de George Floyd'un polis tarafından öldürüldüğü Minneapolis'te sokağa çıkma yasağı ilan edildi
Uluslararası medya Türkiye'yi öve öve bitiremedi: Felaketin önüne geçtiler Haber
Uluslararası medya Türkiye'yi öve öve bitiremedi: Felaketin önüne geçtiler
Floyd'un öldürülmesine karşı protestolar Beyaz Saray önüne taşındı
Floyd'un öldürülmesine karşı protestolar Beyaz Saray önüne taşındı
Erdoğan'ın Ayasofya sözleri sonrası Yunanistan'dan ilk resmi açıklama: Bu bir meydan okuma
Erdoğan'ın Ayasofya sözleri sonrası Yunanistan'dan ilk resmi açıklama: Bu bir meydan okuma
Sırlar ortaya çıkıyor! Uçaktaki cinsel ilişki skandalında yeni detay
Sırlar ortaya çıkıyor! Uçaktaki cinsel ilişki skandalında yeni detay
Korona engeline takılan doktor çift, çalıştıkları hastanede evlendi
Korona engeline takılan doktor çift, çalıştıkları hastanede evlendi
Eylemleri bastırmak için uğraşan Trump hakkında bomba iddia: Hamile bıraktığı asistanını boğarak öldürdü
Eylemleri bastırmak için uğraşan Trump hakkında bomba iddia: Hamile bıraktığı asistanını boğarak öldürdü
İsveç'te Satra Brunn köyü şifalı suları sebebiyle tam 7 milyon dolara satılıyor
İsveç'te Satra Brunn köyü şifalı suları sebebiyle tam 7 milyon dolara satılıyor
Hindistan'da erkek arkadaşıyla kaçan genç kıza meydan dayağı atıldı
Hindistan'da erkek arkadaşıyla kaçan genç kıza meydan dayağı atıldı
Dünyadaki fiziki altınların dörtte biri New York Merkez Bankası'nın kasasında saklanıyor
Dünyadaki fiziki altınların dörtte biri New York Merkez Bankası'nın kasasında saklanıyor
George Floyd ve onu öldüren polisin geçmişte iş arkadaşı oldukları ortaya çıktı
George Floyd ve onu öldüren polisin geçmişte iş arkadaşı oldukları ortaya çıktı
Hindistan'da bir rahip, koronavirüsün sona ermesi için bir kişiyi kurban etti
Hindistan'da bir rahip, koronavirüsün sona ermesi için bir kişiyi kurban etti
Cinsel ilişki fantezisi için tutulan iki adam ellerinde palalarla yanlış eve girdi
Cinsel ilişki fantezisi için tutulan iki adam ellerinde palalarla yanlış eve girdi
Twitter, Donald Trump'ın ardından Beyaz Saray'ın tweetini de engelledi
Twitter, Donald Trump'ın ardından Beyaz Saray'ın tweetini de engelledi
ABD polisi, siyahi protestocularla baş edemeyince Amerikan ordusu harekete geçti
ABD polisi, siyahi protestocularla baş edemeyince Amerikan ordusu harekete geçti
CNN muhabiri, Minneapolis'teki olayları anlatırken canlı yayında gözaltına alındı
CNN muhabiri, Minneapolis'teki olayları anlatırken canlı yayında gözaltına alındı
Havacılık devi Boeing, koronavirüs salgınında 6.770 kişiyi işten çıkardı
Havacılık devi Boeing, koronavirüs salgınında 6.770 kişiyi işten çıkardı
ABD'de siyahi vatandaşın polis tarafından öldürüldüğü Minneapolis savaş alanına döndü
ABD'de siyahi vatandaşın polis tarafından öldürüldüğü Minneapolis savaş alanına döndü
İran'dan şaşırtan itiraf: Esed'i iktidarda tutmak için 30 milyar dolar harcadık, paramızı geri ödesin
İran'dan şaşırtan itiraf: Esed'i iktidarda tutmak için 30 milyar dolar harcadık, paramızı geri ödesin
Son Dakika: ABD Başkanı Trump: Bugün Dünya Sağlık Örgütü ile ilişkimizi sonlandırıyoruz
Son Dakika: ABD Başkanı Trump: Bugün Dünya Sağlık Örgütü ile ilişkimizi sonlandırıyoruz
Çekirge istilasına karşı son çare: Gürültü yapın, şehri geçip giderler
Çekirge istilasına karşı son çare: Gürültü yapın, şehri geçip giderler
İsrail Başbakanı Netanyahu: Batı Şeria'nın yüzde 30'unu ilhak edeceğiz
İsrail Başbakanı Netanyahu: Batı Şeria'nın yüzde 30'unu ilhak edeceğiz
Erdoğan'ın mesajı Yunanistan'ı çıldırttı: Türklerden eşi görülmemiş meydan okuma
Erdoğan'ın mesajı Yunanistan'ı çıldırttı: Türklerden eşi görülmemiş meydan okuma
Twitter, ABD Başkanı Donald Trump'ın tweetini şiddeti yücelttiği için gizledi
Twitter, ABD Başkanı Donald Trump'ın tweetini şiddeti yücelttiği için gizledi
Rus milyarderler koronavirüs salgınından kurtulmak için Avrupa sahillerine kaçıyor
Rus milyarderler koronavirüs salgınından kurtulmak için Avrupa sahillerine kaçıyor
Sosyal medya kararnamesini imzalayan Trump, hem Twitter'a hem basına laf attı
Sosyal medya kararnamesini imzalayan Trump, hem Twitter'a hem basına laf attı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Hulusi Akar Naci Bostancı Adnan Menderes Ekrem İmamoğlu Adil Karaismailoğlu
Magazin Demet Akalın Hatice Çarpar Mehmet Ali Erbil Serenay Sarıkaya
Spor Can Bartu Fatih Terim Rıza Çalımbay Ahmet Ağaoğlu Mert Hakan Yandaş
Daha Fazla Kaza Kadın Futbol Haziran
Şu an buradasınız: Ukrayna, Hablemitoğlu suikastının kilit ismi Bozkır'ın sığınma talebini reddetti - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 30.5.2020 12:34:42. #1.14#
title