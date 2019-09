Tartıştığı eski sevgilisini ve arkadaşını öldüren zanlının söylediği kan dondurucu ifadeler ortaya çıktı

20.09.2019 15:36

Ukrayna'da eğitim gören Türk vatandaşı iki kız öğrenciyi öldürdüğü iddiasıyla tutuklanan Hüsnü Can Ç. hakkında, "canavarca hisle kasten öldürme" suçundan 2 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına istemiyle dava açıldı. Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, Ukrayna'daki Harkov Ulusal Karazin Üniversitesi Tıp Fakültesinde okuyan iki kız öğrenciyi öldürdüğü gerekçesiyle Türkiye'de yakalanan ve tutuklanmasına karar verilen Hüsnü Can Ç. hakkında yürütülen soruşturmayı tamamladı.

16 ARALIK'TA UKRAYNA'YA GİTTİ

Soruşturma sonucunda hazırlanan iddianamede, şüpheli Hüsnü Can Ç. ile ölen Buket Yıldız'ın internet üzerinden tanışıp duygusal ilişki yaşamaya başladığı, bir süre sonra Buket Yıldız'ın üniversite eğitimi almak üzere Ukrayna'ya yerleştiği anlatıldı.

Tarafların 2018 yılında anlaşamayarak ayrılmalarına rağmen şüpheli Hüsnü Can Ç'nin tekrar birlikte olmak için Buket Yıldız'la sürekli irtibat kurduğu belirtilen iddianamede, şüphelinin 16 Aralık 2018'de yüz yüze görüşmek amacıyla Ukrayna'ya gittiği aktarıldı.

"BENİMLE BİRLİKTE OLMAK MI İSTERSİN, YOKSA ÖLMEK Mİ?"

İddianamede, burada barışma girişimlerinden sonuç alamayan şüphelinin 31 Aralık 2018'de Buket Yıldız'ın, Ukrayna'da Zeynep Hüsnübeyi ile birlikte yaşadığı Kharkiv Valentinovskaya Sokak'ta bulunan eve geldiği kaydedildi.

Bu esnada Buket Yıldız'ın odasında, Almanya'da yaşayan Şeref Fehmi Arslantürk ile internet üzerinden görüntülü konuşma yaptığı aktarılan iddianamede, şüphelinin bunun üzerine Yıldız ile tartıştığı anlatıldı. İddianamede şüphelinin, "Benimle birlikte olmak mı istersin, yoksa ölmek mi?" şeklinde sözler söylediği, Yıldız'ın da "Seninle birlikte olmaktansa ölürüm" şeklinde cevap verdiği ifade edildi.

CİNAYETTEN SONRA TÜRKİYE'YE DÖNMÜŞ

İddianamede, bunun üzerine şüphelinin evde bulunan siyah saplı bir mutfak bıçağıyla Buket Yıldız'ın boğazını kestiği, ardından evin giriş kapısı civarında da Zeynep Hüsnübeyi'nin boğazını kestiği, her iki maktulün de bu eylemlere bağlı olarak olay yerinde vefat ettikleri belirtildi.

Şüphelinin üzerinde bulunan yeşil montu evde bırakıp Buket Yıldız'a ait olan bir adet cep telefonu, iki adet dizüstü bilgisayar ve bir adet tableti valize koyarak olay yerinden ayrıldığı bildirilen iddianamede, o andan itibaren genel olarak Kharkiv Havalimanı civarında vakit geçirdiği, 2 Ocak 2019'da da uçağa binerek Türkiye'ye giriş yaptığı anlatıldı.

EŞYALARI HIRSIZLIK SÜSÜ VERMEK İÇİN ÇALMIŞ

İddinamade, Ukrayna yetkili makamlarının durumu bildirmesi üzerine yapılan araştırma sonucu şüphelinin 5 Ocak 2019'da Kurtköy Mezarlığı'nda yakalandığı, üzerinde Türkiye'den temin ettiği bir adet bıçak ile bir adet ses tabancası bulunduğu kaydedildi.

Şüpheli Hüsnü Can Ç'nin soruşturma kapsamında alınan ifadesinde eylemleri genel itibarıyla üstlendiği ve evdeki eşyaları da olaya hırsızlık süsü vermek amacıyla aldığını söylediği aktarılan iddianamede, hem Ukrayna'da hem de Türkiye'de yapılan otopsiler sonucu her iki öğrencinin de boğazlarının bıçakla kesilmesine bağlı olarak öldüklerinin belirlendiği, ayrıca her ikisinin de vücudunun farklı yerlerinde darp, cebir izleri tespit edildiği, Buket Yıldız'ın tırnağında da şüpheliye ait DNA profili bulunduğu vurgulandı.

İNTERNETTEKİ VERİLER CİNAYETİ ORTAYA ÇIKARDI

Tüm bu verilerin cinayetlerin şüpheli tarafından işlendiğini gösterdiği ifade edilen iddianamede, uluslararası istinabe yoluyla Almanya'da tanık olarak beyanı alınan Şeref Fehmi Arslantürk'ün, Buket Yıldız ile arasında internet üzerinden arkadaşlığı olduğunu, olay günü de kameralı görüşme yaptıklarını söylediği aktarıldı. Arslantürk'ün bu esnada şüpheli Hüsnü Can Ç'nin eve geldiğini, Buket'in onu odadan çıkardığını, sonra kamerayı açık bırakacağını söylediğini, şüphelinin Buket Yıldız'a "Benimle birlikte mi olmak istiyorsun yoksa ölmek mi istiyorsun" dediğini, Yıldız'ın da "seninle beraber olmaktansa ölürüm" dediğini, sonra genç kadının nefes almakta zorlandığını fark ettiğini, şüphelinin odadaki perdeleri ve bilgisayarı kapattığını gördüğünü anlattığı belirtildi. Tanık Aslantürk'ün beyanında, şüphelinin üzerinde yeşil mont, koyu renk pantolon ve eldivenleri olduğunu, olaydan sonra doğrudan Buket Yıldız'ın annesini aradığını, Buket'e Whatsapp üzerinden yazdığı mesaja cevap geldiğini ancak yazan kişinin Buket olmadığını anladığını, Buket'in ara sıra kendisine şüpheliden bahsettiğini, kendisini tehdit ettiğini ve Ukrayna'da sürekli takip edip rahatsız ettiğini söylediği aktarıldı.

İKİ KIZI DA BOĞAZINI KESEREK ÖLDÜRDÜ

İddianamede, Ukrayna'da ve Türkiye'de yapılan araştırmalar sonucunda şüpheli Hüsnü Can Ç'nin eski arkadaşı Buket Yıldız'la yaşadığı tartışma sonucu, aynı evde birlikte kaldıkları Zeynep Hüsnübeyi'ni boğazlarını bıçakla kesmek suretiyle öldürdüğü kaydedildi.

Şüphelinin hem eski kız arkadaşını hem de kendisiyle hiçbir sorunu bulunmayan Zeynep Hüsünbeyi'ni kısa aralıklarla ve boğaz kesmek suretiyle öldürmesi ve olayın ardından gerçekleştirdiği davranışların "canavarca hisle kasten öldürme" suçunu oluşturduğu belirtildi.

2 KEZ AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET HAPSİ İSTENİYOR

İddianamede, şüpheli Hüsnü Can Ç'nin "canavarca hisle kasten öldürme" suçundan 2 kez ağırlaştırılmış müebbet, "bina dahilinde hırsızlık", "konut dokunulmazlığını ihlal" ve "6136 sayılı kanuna muhalefet" suçlarından da 6 yıldan 13 yıla kadar hapisle cezalandırılması istendi.

Hazırlanan iddianame, gönderildiği Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi. Şüpheli Hüsnü Can Ç. ilerleyen günlerde hakim karşısına çıkacak.

Kaynak: AA