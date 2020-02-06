Uçak kazasında ölen genç kadının cenazesi İzmir'e getirildi

06.02.2020 23:18 | Son Güncelleme: 06.02.2020 23:18

Sabiha Gökçen Havalimanı'nda uçağın pistten çıktığı kazada hayatını kaybeden 29 yaşındaki Songül Bozkurt'tun cenazesi İzmir'e getirildi.



Sabiha Gökçen Havalimanı'nda dün akşam meydana gelen kazada özel bir hava yolu şirketinin İzmir-İstanbul seferini yapan uçağı, iniş yaptıktan sonra kayarak pistin sonundaki toprak zemine çakılmıştı. Kazada hayatını kaybeden 3 kişiden biri olan 29 yaşındaki Songül Bozkurt'un İzmir'de yaşadığı öğrenildi.



Kazada hayatını kaybeden Bozkurt'un cenazesi gece saatlerinde İzmir'e getirildi. Cenaze, Örnekköy Mezarlığı Gasilhanesi'ne götürüldü. Songül Bozkurt'un, ABD'de yaşayan kardeşlerinin İzmir'e gelmesinin ardından cumartesi günü öğle namazına müteakip defnedileceği öğrenildi. - İZMİR

Kaynak: İHA