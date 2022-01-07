Üç ilçedeki eski binalar yıkılacak

GÖLCÜK, KOCAELİ (Bültenler) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Encümen Toplantısı'nda İzmit, Gölcük ve Karamürsel'deki eski binaların yıkımı için ihale gerçekleştirildi. Büyükşehir Meclis Salonu'ndaki ihaleye 11 firma teklif verdi. En yüksek 3 teklifin alındığı son turda yıkım ihalesine verilen en yüksek teklif 1 milyon 710 bin TL + KDV oldu. Büyükşehir Encümeni'nde ihaleler dışında kalan maddeler de görüşülerek karara bağlandı.

ÜÇ İLÇEDEKİ ESKİ BİNALAR

Büyükşehir Encümeni'nde İzmit İlçesi, Kadıköy Mahallesi, 3747 Ada 7 parseldeki Göç İdaresi eski Hizmet Binası, Çukurbağ Mahallesi, 417 Ada 14 parseldeki Barınma Evi eski Hizmet Binası, Gölcük İlçesi, Merkez Mahallesi, 15 Ada 13 parseldeki Hükümet Konağı eski Hizmet Binası ve Karamürsel İlçesi, Pazarköy Mahallesi, 104 Ada 6 parseldeki Mezbahane Binası'nın yıkılması için ihale düzenlendi.

11 FİRMA TEKLİF VERDİ

Enkazın taşınması ve binalardaki kapı, pencere, demir-çelik vb. muhtelif malzemelerin satılması için Kapalı Teklif Usulü düzenlenen ihaleye 11 firma teklif verdi. Kapalı tekliflerin açılmasının ardından en yüksek teklifi veren 3 firma açık artırma usulü tekliflerini sundu.

EN YÜKSEK TEKLİF 1 MİLYON 710 TL + KDV

Muhammen bedel olarak 675 bin TL + KDV belirlenen ihalede Kerem Çelik 1 Milyon 682 bin TL + KDV ve Murat Dilken 1 milyon 701 bin TL + KDV teklif etti. Esser İnşaat 1 milyon 710 bin TL + KDV ile en yüksek teklifi sundu.

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