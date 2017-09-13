Tyb Erzurum Şubesi Yeni Dönemi Kadın Yazarlara Ayırdı

Türkiye Yazarlar Birliği (TYB) Erzurum Şubesi yıllardır sürdürdüğü geleneği devam ettiriyor.



Her Eylül ayında başlayıp, takip eden yılın Temmuz ayında sona eren dönemlerde yıllardır yüzlerce yazar, şair, siyasetçi, düşünce adamını Erzurum'dan ve il dışından gelenleri ağırlayan TYB Erzurum Şubesi 2017-2018 dönemi faaliyetlerini de açıkladı.



2017-2018 dönemi Şube bünyesinde oluşturulan Kadın Kolları Birimi tarafından yürütülecek olan dernek sohbetleri, konferanslar ve şiir dinletilerinde kadın yazar ve şairler ağırlanacak.



Kadın Kolları Birim Başkanı Ebru Keskin yaptığı açıklamada şunları söyledi:



"Türkiye Yazarlar Birliği 40.yılını kutlamaya hazırlanırken, Erzurum Şube olarak bir farkındalık oluşturmak istedik. Bu gaye ile yaptığımız planlamada yıllardır dernek binasında devam eden yazar-okur buluşmalarına sadece bayan yazar ve şairler ile yapacağız. Özellikle Erzurum'da yaşayan; köşe yazarı, romancı, öykücü arkadaşlarımızı bu faaliyet ile okuyan, yazan, şehir adına düşünen, dostlarımız, arkadaşlarımız ile buluşturmak için bütün hazırlıklarımızı tamamladık. Ayrıca Türkiye'de bir ilk olacağına inandığımız "Kadın Şairler Şiir Şöleni"ni düzenleyeceğiz. Türkiye'nin yakından tanıdığı kadın yazar ve entelektüel isimleri konferanslar ile Erzurumlularla buluşturup, ağırlayacağız. Şube yönetim kurulumuzun desteği ile çıktığımız yolda inşallah amacımıza uygun faaliyetler yapmak istiyoruz."



Erzurum'da eli kalem tutan, okumayı, yazmayı seven, ilgilenen bütün bayanları Kadın Birimine davet eden Başkan Keskin şöyle devam etti:



"30 Eylül'de ilk programı yapacağız. Türkiye'de Çocuk Edebiyatı denildiğinde hemen akla gelen isimlerden olan Hocamız Sara Gürbüz Özeren'in sohbetine bütün kardeşlerimizi bekliyoruz."



TYB Erzurum Şube Başkanı M.Hanefi İspirli'de 2017-2018 döneminde yapacakları faaliyetleri şöyle sıraladı;



1-Her Ay Bir Kadın Yazarı Ağırlamak



2-Osmanlıca Kursu



3-Dil ve İletişim Atölyesi



4-Nurettin Topçu Paneli



5-Mehmet Akif'i Anma Programı



6-Anneler Günü Şiir Şöleni



7-Edebiyat Dergisi Yayını



8-Kitap Yayınları - ERZURUM