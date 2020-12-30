Tuzla?da 600 yıllık ağaç, dut ağacına ve arılara ev sahipliği yapıyor
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Tuzla?da 600 yıllık ağaç, dut ağacına ve arılara ev sahipliği yapıyor

30.12.2020 17:29 | Son Güncelleme: 30.12.2020 18:06
Tuzla?da 600 yıllık ağaç, dut ağacına ve arılara ev sahipliği yapıyor

Tuzla'da 600 yıllık ağacın gövdesine oluşan boşluğa yuva yapan arılar ve güvercinler görenleri şaşırtıyor.

Tuzla'da 600 yıllık ağacın gövdesine oluşan boşluğa yuva yapan arılar ve güvercinler görenleri şaşırtıyor. Tuzla Belediyesi'ne bağlı ekipler, her gün ağacın olduğu bölgeye gelerek hem güvercinlerin yemek ve su ihtiyaçlarını karşılıyor hem de arıların bal yapması için uygun ortamı hazırlıyor. Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı, 'Dut ağacı ile Selvi ağacının burada birlikte bulunması ve gövdesinde arıların yaşam oluşturmaları gerçekten ortak yaşam tarzı konusunda insanlara büyük ders verdiğine inanıyorum' dedi.

İstanbul'un Tuzla ilçesi İstasyon Mahallesi'nde bulunan 600 yıllık olduğu söylenen Sedir ağacının gövdesinde bulunan boşlukta yetişen dut ağacının yanına yuva yapan güvercinler ve arılar görenleri hayrete düşürüyor. Üç caddenin birleştiği kavşağın ortasında bulunan asırlık selvi ağacının içerisine yuva yapan arılar kilolarca bal peteği oluştururken, yüzlerce güvercin ise ağaçta yuvalanıyor. Tuzla Belediyesi'ne bağlı ekipler ve mahalle sakinleri her sabah ağacın bulunduğu kavşağa uğrayarak güvercinlerin yemek, su ihtiyacını karşılıyor. Ayrıca ağacın gövdesine bir kapı oluşturarak arıların güvenli bir şekilde bal peteği oluşturmasına olanak sağlıyor. Ağaçta oluşan yaralar ise özel ilaçlar sürülerek tedavi ediliyor.

'ORTAK YAŞAM TARZI KONUSUNDA İNSANLARA BÜYÜK DERS VERİYOR?

Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı, 'Yanında durduğumuz ağaç 6 asırlık, yaklaşık 600 yıllık bir tarihi olan bir selvi ağacıdır. Selvi ağacı bizim kültürümüzde köküyle doğumu, gövdesiyle yaşamı, yaprakları ile sonsuzluğu ifade eder. Ama bu ağacın bize sunmuş olduğu başka bir güzellik var. Kendi gövdesine bir dut ağacı olması ve aynı zamanda içeride arılar ki 15 kilodan fazla bal alınmış buradan. Arıların kovan kurması ve doğal bir kovan oluşturması ortak yaşam formuna çok güzel bir örnektir. İki ayrı ağacın, dut ağacı ile selvi ağacının burada birlikte bulunması ve gövdesinde arıların yaşam oluşturmaları gerçekten ortak yaşam tarzı konusunda insanlara büyük ders verdiğine inanıyorum. Yaşadığımız ülkede, dünyada buna çok ihtiyacımız var. Bu dünyada, bu ülkede, bu şehirde birlikte yaşamanın en güzel halini vermemiz ve şeklini göstermemiz lazım. Ben bu ağaca bakan hem çalışma arkadaşlarıma hem de Tuzlamızdaki vatandaşlarımıza teşekkür ediyorum' dedi. 


Tuzla?da 600 yıllık ağaç, dut ağacına ve arılara ev sahipliği yapıyor
Tuzla?da 600 yıllık ağaç, dut ağacına ve arılara ev sahipliği yapıyor
Tuzla?da 600 yıllık ağaç, dut ağacına ve arılara ev sahipliği yapıyor

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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