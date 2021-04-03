Turuncu kategoride olan Bingöl'de 36 saatlik kısıtlama başladı
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Turuncu kategoride olan Bingöl'de 36 saatlik kısıtlama başladı

İhlas Haber Ajansı / MUHAMMET ALİ ÇİFTÇİ - Haberler | Sağlık

Turuncu kategoride olan Bingöl'de 36 saatlik kısıtlama başladı Korona virüs vakalarının arttığı Bingöl'de yaklaşık bir ay sonra ilk defa 36 saatlik sokağa çıkma kısıtlaması başladı.

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Turuncu kategoride olan Bingöl'de 36 saatlik kısıtlama başladı

BİNGÖL - Korona virüs vakalarının arttığı Bingöl'de yaklaşık bir ay sonra ilk defa 36 saatlik sokağa çıkma kısıtlaması başladı.

Ülke genelinde olduğu gibi Bingöl'de de vaka sayıları arttı, kent 1 ay önce mavi kategorideyken şimdi turuncu kategori geçti, Pazar günleri için sokağa çıkma kısıtlaması bu gece itibaren başladı.Akşam saat 21.00'de başlayan kısıtlama pazartesi sabah 05.00'de sona erecek. Kısıtlama öncesi kentin işlek caddelerinde trafik yoğunluğu yaşanırken, güvenlik güçlerince de belirli yerlere kontrol noktaları kuruldu.Kısıtlama başlamasıyla ise sokaklar boş kaldı.

Kısıtlamadan muaf olan ancak kısıtlamanın başlamasıyla evine giden sağlık çalışanı Faruk Aksin," 1 ay öncesinde mavi kategorideydik ardından sarı ve daha sonra Turuncu kategoriye girdik. Bingöl şuan yüksek riskli iller arasında. Vatandaşların kurallara dikkat etmesini istiyoruz. Ben de sağlık çalışanıyım, işlerimizi bitirdik ve şimdi evime gidiyorum. Vatandaşlardan duyarlı olmalarını istiyoruz, inşallah tekrar maviye döneriz" dedi.

Turuncu kategoride olan Bingöl'de 36 saatlik kısıtlama başladı
Turuncu kategoride olan Bingöl'de 36 saatlik kısıtlama başladı
Turuncu kategoride olan Bingöl'de 36 saatlik kısıtlama başladı
Turuncu kategoride olan Bingöl'de 36 saatlik kısıtlama başladı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / MUHAMMET ALİ ÇİFTÇİ

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