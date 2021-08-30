Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saatte yaşananlar

Türkiye'de son 24 saatte 286 bin 425 Kovid-19 testi yapıldı, 17 bin 332 kişinin testi pozitif çıktı, 255 kişi hayatını kaybetti.

Türkiye'de son 24 saatte 286 bin 425 Kovid-19 testi yapıldı, 17 bin 332 kişinin testi pozitif çıktı, 255 kişi hayatını kaybetti.

Sağlık Bakanlığının "covid19asi.saglik.gov.tr" adresinde yer alan verilere göre, 29 Ağustos saat 19.00 itibarıyla İstanbul'da aşı yaptıranların oranı yüzde 75,6, Ankara'da ise yüzde 82,9 oldu. İzmir'de aşı yaptıranların oranı ise yüzde 83.7 olarak gerçekleşti.

Birinci doz aşı yaptıranların sayısı 47 milyon 797 bin 199'a yükselirken, ikinci doz aşısını yaptıranların sayısı 36 milyon 636 bin 290 ve üçüncü doz aşısını yaptıranların sayısı ise 8 milyon 350 bin 826 oldu.

18 yaş üstü nüfusta birinci doz aşı uygulananların oranı yüzde 77, ikinci doz aşı uygulananların oranı yüzde 59,02 olarak kayda geçti.

En az bir doz aşı uygulananların oranı en yüksek 10 il sırasıyla Muğla, Çanakkale, Edirne, Kırklareli, Balıkesir, Amasya, Tekirdağ, Aydın, Yalova ve Antalya oldu.

En az bir doz aşı yapılanların oranı en az iller ise Şanlıurfa, Gümüşhane, Mardin, Diyarbakır, Bitlis, Muş, Bingöl, Batman, Bayburt ve Siirt olarak sıralandı.

17 bin 332 kişinin testi pozitif çıktı

Sağlık Bakanlığınca Günlük Koronavirüs Tablosu, "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaşıldı.

Buna göre, Türkiye'de son 24 saatte 286 bin 425 Kovid-19 testi yapıldı, 17 bin 332 kişinin testi pozitif çıktı, 255 kişi hayatını kaybetti, iyileşenlerin sayısı ise 11 bin 396 oldu.

Kovid-19 ile mücadele kapsamında son 24 saatte toplam 294 bin 482 aşı uygulandı.

Sosyal medya hesabından günlük tabloyu paylaşan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Yeni vaka sayımız 17 bin 332. 'Bu bir salgın. İster istemez hastalığa yakalanan olur.' demek hiç mümkün mü? Yeni vefat sayımız 255. Bu ölümleri önceki vakalar hazırlıyor. Toplum bağışıklığına kadar yapılacak iki şey var: Aşı olmak, tedbirlere uymak!" ifadelerini kullandı.

Bakan Koca, bir başka paylaşımında da şunları kaydetti:

"Kovid-19 risk haritasında maviye geçen yeni ilimiz yok. 255 yeni can kaybı haberine karşı iyi olmaz mıydı? Kütahya, Adana, Karabük, Afyonkarahisar, Kırıkkale ilk doz aşıda yüzde 75'in üzerine çıkmaya en yakın 5 ilimiz. Yarın yeni aşılarla, Türkiye'nin mavi haberlere ihtiyacı var."

-Türk-İş'ten Kovid-19 aşısı genelgesi

Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu (Türk-İş), bağlı sendikaların genel başkanlıkları, bölge ve il temsilciliklerine genelge göndererek, Kovid-19 aşısı konusunda tereddüt yaşayanların aşılanması için bilgilendirme faaliyetinde bulunulmasını istedi.

Denizli'nin Çameli ilçesindeki düğününden sonra gelinin Kovid-19 testinin pozitif çıkması üzerine, damat ile düğünde gelinle yakın temasta olan 22 kişi karantinaya alındı.

Kendisi de daha önce Kovid-19 nedeniyle zorlu bir tedavi süreci geçiren Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'in ağabeyi Şadi Böcek, Kovid-19 nedeniyle tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

Şırnak Valiliği, Irak'a giriş yapacak 2. doz aşısını yaptırmayan araç şoförleri ve yolculardan PCR testi sonucu isteneceğini bildirdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammed Boztepe