Türkiye'nin Köln Başkonsolosluğunda iftar programı

Türkiye'nin Köln Başkonsolosu Ceyhun Erciyes, "Daha dün Hagen'da bir cami kundaklandı. 29 Mayıs Solingen Katliamı'nın 26. yıl dönümü. Dünyada bu korkuları körükleyenler var." dedi.

Almanya'nın Köln kentinde, Türkiye'nin Köln Başkonsolosluğunca düzenlenen iftara, sivil toplum kuruluşu başkan ve temsilcileri, iş adamları, spor ve sanat dünyasından davetliler katıldı.

Kuran-ı Kerim tilavetiyle başlayan iftarda konuşan Türkiye'nin Köln Başkonsolosu Erciyes, burada yaşayan Türk toplumunun, 60 yılda gerek iş gerekse sosyal hayatta çok önemli yerlere geldiğini söyledi.

Irkçılık, ayrımcılık ve İslam düşmanlığının buradaki toplumun en önemli konularından biri olduğunu belirten Erciyes, "Daha dün Hagen'da bir cami kundaklandı. 29 Mayıs Solingen Katliamı'nın 26. yıl dönümü. Dünyada bu korkuları körükleyenler var. Yeni Zelanda'da camilere, Sri Lanka'da kiliselere yönelik terör saldırıları birer örnek. Bunlara karşı birlik ve beraberlik içinde olmamız lazım. Bu saldırılardan, İslam düşmanlığı ve ırkçılık karşısında korkarsak, bundan prim kazanmaya çalışanlar, siyaset yapmaya çalışanlar amaçlarına ulaşacaktır." diye konuştu.

Eğitim konusunun, burada yaşayan toplumun en önemli meselesi olduğunu vurgulayan Erciyes, "Bundan 5, 10 hatta 20 yıl sonra buradaki toplumumuzun nerede olacağı, eğitimle doğrudan bağlantılı. Birincisi, buradaki gençlerimizin okullarda en iyi eğitimi almasını istiyoruz. Ailelerin çocuklarının yanında olması ve eğitimlerini takip etmesi çok önemli. Eğitimin yanı sıra gençlerimizin ana dil Türkçeyi öğrenmesi için gerek aile gerekse dernekler olarak çaba göstermeliyiz. 10 yıl önceye kıyasla okullarda ana dil Türkçe öğrenenlerin sayısı maalesef yarı yarıya düşmüş durumda." ifadelerini kullandı.

Türkçenin yanı sıra kimlik ve kültürümüze sahip çıkmanın önemine de değinen Erciyes, "Biz kimliğimiz ve kültürümüzle buradaki toplumu zenginleştiriyoruz. Anadolu'nun binlerce yıllık kültürel zenginliğini buraya getiriyoruz. Özellikle dernekler olarak gençlerimize sahip çıkmamız gerekiyor. Gençlerimizin dil ve kültürlerini unutmamaları için çaba göstermeliyiz." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA