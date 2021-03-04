İletişim Başkanı Altun, basın müşavirleri ile bir araya geldi
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İletişim Başkanı Altun, basın müşavirleri ile bir araya geldi

04.03.2021 16:57 | Son Güncelleme: 04.03.2021 17:28
İletişim Başkanı Altun, basın müşavirleri ile bir araya geldi

İLETİŞİM Başkanı Fahrettin Altun, bakanlıklar, Cumhurbaşkanlığına bağlı başkanlıklar ve ofislerin basın müşavirleri ile bir araya geldi.

İLETİŞİM Başkanı Fahrettin Altun, bakanlıklar, Cumhurbaşkanlığına bağlı başkanlıklar ve ofislerin basın müşavirleri ile bir araya geldi.

İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre; Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi'nde gerçekleştirilen toplantıda Altun, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde büyük, güçlü ve demokratik Türkiye için yapılan hizmet ve çalışmaların ulusal ve uluslararası kamuoyuna mal edilmesi konusunda basın müşavirlerinin de önemli bir fonksiyon icra ettiğini belirtti. Son dönemde yoğun şekilde karşı karşıya kalınan seri yalanlara, dezenformasyonlara ve hakikati tahrif etme çabalarına karşı daha dikkatli ve güçlü şekilde mücadele etmek gerektiğini vurgulayan Altun, kriz ve süreç iletişimi bağlamında etkin ve hızlı koordinasyonun önemine işaret etti.

Türkiye'nin iletişim stratejisi ve uygulamaları üzerine de değerlendirmelerin yapıldığı toplantıda, kamu kurum ve kuruluşları arasında iletişim planlaması ve koordinasyonuna ilişkin süreçlerin güçlendirilmesinin yanı sıra entegrasyon ve eş güdümün artırılmasına yönelik değerlendirmelerde bulunuldu.'TOPLANTILARIMIZI DAHA SIK GERÇEKLEŞTİRECEĞİZ'Toplantının ardından Instagram üzerinden paylaşımda bulunan Altun, "Kamu iletişiminde koordinasyonu sağlayıp işbirliğimizi güçlendirerek daha etkin ve daha hızlı harekete geçebilmek için bu toplantılarımızı inşallah daha sık gerçekleştireceğiz. Birbirinden kıymetli fikirlerin çıkmasına vesile olan ve oldukça verimli geçen toplantımıza katılan tüm basın müşavirlerimize teşekkür ediyorum" dedi.


İletişim Başkanı Altun, basın müşavirleri ile bir araya geldi
İletişim Başkanı Altun, basın müşavirleri ile bir araya geldi
İletişim Başkanı Altun, basın müşavirleri ile bir araya geldi

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Mehmet Tosun

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