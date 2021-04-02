Türkiye Barolar Birliği, şiddet mağdurlarına hukuki destek projelerini sürdürüyor

Türkiye Barolar Birliği (TBB), şiddet mağdurlarının nitelikli hukuki destek almalarını sağlayacak uluslararası projelere ilişkin çalışmalarına devam ediyor.

Türkiye Barolar Birliği (TBB), şiddet mağdurlarının nitelikli hukuki destek almalarını sağlayacak uluslararası projelere ilişkin çalışmalarına devam ediyor.

TBB'den yapılan açıklamada, Birliğin ortağı olduğu uluslararası projelerle, başta kadınlar olmak üzere şiddet mağdurlarının adalete erişiminin önündeki engelleri kaldırmak için çalıştığı belirtildi.

Şiddet mağdurlarının nitelikli hukuki destek almalarını sağlamak amacıyla yürütülen iki ayrı projeye ilişkin bilgilerin yer aldığı açıklamada, toplumda yoksulluk, ötekileştirme ve şiddete maruz kalma riski yüksek olan dezavantajlı grupların adalete erişiminin önündeki engelleri kaldırmak hedefi doğrultusunda "Türkiye'de Adalete Erişim için Adli Yardım Uygulamalarının Geliştirilmesine Destek Projesi"nin ikinci aşamasının uygulamaya konulduğu bildirildi.

Kadınların güçlendirilmesini ve şiddete maruz kalan kişilere özgürlük verilmesini amaçlayan proje kapsamında, şiddet mağdurlarına yönelik özel adli yardım hizmetlerinin etkinliğini artıracak pilot uygulamalar geliştirildiği bilgisine yer verildi.

Proje kapsamında Türkiye'de adli yardım sisteminin güçlendirilmesi için kadın dernekleri, sivil toplum kuruluşları, avukatlar ve barolar arasındaki koordinasyonun artırılması için bölge toplantıları ve çalıştaylar başlatıldığı kaydedildi.

Şiddet Önleme Merkezleri (ŞÖM) için Antalya, Balıkesir, Denizli, Mardin, Nevşehir, Rize ve Samsun olmak üzere 7 pilot baro belirlendiği ve bu barolarda ŞÖM'lerin kurulumunun tamamlandığı belirtildi.

Kadına karşı şiddetle mücadele eden STK'ler adalete erişim konusunda desteklenecek

Açıklamada, ihtiyaca özel çevrim içi eğitim programı aracılığıyla adli yardım hizmeti sunan avukatların kapasitesinin artırılması ve bu bileşen altında yer alan eğitim, raporlama, altyapı servisi gibi çalışmaların 2021'in sonuna kadar tamamlanmasının planlandığı bildirildi.???????

TBB'nin, "Kadına Yönelik Şiddet Mağdurları için Kamu Hizmetlerine Erişimin ve Başvuru Kaynaklarının Geliştirilmesi" projesi ile de kadına karşı şiddetle mücadele eden STK'leri adli yardım ve adalete erişim konularında desteklemenin amaçlandığına işaret edildi.

Bu çerçevede "Türkiye'de Adalete Erişim için Adli Yardım Uygulamalarının Geliştirilmesine Destek Projesi-2" kapsamında belirlenen 7 pilot baroda kurulan ŞÖM'lerin destekleneceği kaydedildi. Bu pilot barolara kadına yönelik şiddet davalarının takibi ve koordinasyonu ile STK'lerle iletişim ve iş birliğinin kolaylaştırılması ve teşvik edilmesi için danışman desteği sağlanacağı bilgisine yer verildi.

BM Kalkınma Programı tarafından yarı zamanlı olarak görevlendirilecek danışmanların, pilot barolardaki ŞÖM'lerde çalışmaları koordine edeceği de kaydedildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Esin Işık