TURKEY HABERLERİ

Turkey - Dün
Borsada günlük işlemler (1)
2,52 0,00 20,00 ICBC Turkey Bank 7,00 2,34 7,69 İdealist Danışmanlık 29,70 10,00 120,65 İdealist GMYO 10,97 -4,19 61,32 İhlas Ev Aletleri 1,82 -1,09 -3,19 İhlas Gayrimenkul 1,37 -2,14 9,60 İhlas Gazetecilik 3,79 -1,30 -6,65 İhlas Holding 1,05 -2,78 -6,47 İhlas Yayın Holding 1,11 -0,89 -2,63 İndeks Bilgisayar 21,58 -2,26 12,81 Info Yatırım 7,35 1,38 13,95 İntema 65,70 -6,21 64,66 Inveo Yatırım Holding 188,50 4,03 326,28 İpek Doğal Enerji 16,56 1,16 26,61 İskenderun Demir Çelik 11,46 -1,97 13,35 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.
Turkey - Dün
GamersHub Türkiye'ye başvurular 19 Şubat'ta sona erecek
Mobil oyun konusunda yeni başarı hikayeleri çıkarmak ve sektör gelişimine altyapıdan destek vermek için Netmarble Turkey, n11.com ve Doğuş Teknoloji iş birliğiyle başlatılan GamersHubTürkiye'ye başvurular 19 Şubat'a kadar yapılabilecek.
Turkey - Dün
Rekabet Kurulu bazı şirketlerin devralma işlemlerini onayladı
Aegon Hungary Holding BV, Aegon Hungary Holding II BV, Aegon Poland/Romania Holding BV ve Aegon Turkey Holding BV'nin tek kontrolünün Vienna Insurance Group AG Wiener Versicherung Gruppe tarafından devralınması işlemi uygun görüldü.
Turkey - Dün
En fazla kazandıran yatırım fonları
Yatırım fonları içinde günün en fazla kazandıran 10 fonu şöyle: Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%) İş Portföy BIST100 Dışı Şirkt. His. Sen. Fonu(HSYF) 1,252520 2,50 Ata Portföy Analiz His. Sen. Fonu (HSYF) 1,549230 2,44 Gedik Portföy İki. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,130836 2,00 İş Portföy BIST Tkn. Ağır. Sın. End. His. Sen. Fonu 0,155838 1,86 İstanbul Portföy His. Sen. Fonu (HSYF) 0,061210 1,79 Hedef Portföy Birinci Hisse Senedi Fonu (HSYF) 1,574179 1,73 Ak Portföy Teknoloji Şirketleri Hisse Senedi Fonu 1,138390 1,70 Ünlü Portföy His. Sen. Fonu (HSYF) 2,559758 1,68 ICBC Turkey Portföy His.
Turkey - Dün
Borsada günün ilk yarısı (1)
2,56 1,59 21,90 ICBC Turkey Bank 7,08 3,51 8,92 İdealist Danışmanlık 25,10 -7,04 86,48 İdealist GMYO 11,25 -1,75 65,44 İhlas Ev Aletleri 1,84 0,00 -2,13 İhlas Gayrimenkul 1,40 0,00 12,00 İhlas Gazetecilik 3,83 -0,26 -5,67 İhlas Holding 1,06 -1,85 -5,58 İhlas Yayın Holding 1,11 -0,89 -2,63 İndeks Bilgisayar 22,12 0,18 15,63 Info Yatırım 7,25 0,00 12,40 İntema 69,00 -1,50 72,93 Inveo Yatırım Holding 191,20 5,52 332,38 İpek Doğal Enerji 17,38 6,17 32,87 İskenderun Demir Çelik 11,69 0,00 15,63 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.
Turkey - 15.02.2021
Borsada günlük işlemler (1)
2,52 0,80 20,00 ICBC Turkey Bank 6,84 -1,44 5,23 İdealist Danışmanlık 27,00 -10,00 100,59 İdealist GMYO 11,45 9,99 68,38 İhlas Ev Aletleri 1,84 0,00 -2,13 İhlas Gayrimenkul 1,40 0,72 12,00 İhlas Gazetecilik 3,84 0,79 -5,42 İhlas Holding 1,08 -1,82 -3,80 İhlas Yayın Holding 1,12 0,00 -1,75 İndeks Bilgisayar 22,08 0,91 15,42 Info Yatırım 7,25 2,84 12,40 İntema 70,05 6,30 75,56 Inveo Yatırım Holding 181,20 9,95 309,77 İpek Doğal Enerji 16,37 9,94 25,15 İskenderun Demir Çelik 11,69 -0,76 15,63 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.
Turkey - 15.02.2021
Borsada günün ilk yarısı (1)
2,53 1,20 20,48 ICBC Turkey Bank 6,89 -0,72 6,00 İdealist Danışmanlık 27,00 -10,00 100,59 İdealist GMYO 11,40 9,51 67,65 İhlas Ev Aletleri 1,85 0,54 -1,60 İhlas Gayrimenkul 1,41 1,44 12,80 İhlas Gazetecilik 3,83 0,52 -5,67 İhlas Holding 1,09 -0,91 -2,91 İhlas Yayın Holding 1,13 0,89 -0,88 İndeks Bilgisayar 22,16 1,28 15,84 Info Yatırım 7,37 4,54 14,26 İntema 69,00 4,70 72,93 Inveo Yatırım Holding 181,20 9,95 309,77 İpek Doğal Enerji 15,22 2,22 16,36 İskenderun Demir Çelik 11,79 0,08 16,62 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.
Turkey - 15.02.2021
Microsoft'un düzenlediği "Teknolojinin Kadın Liderleri" yarışması için başvurular başladı
Turkey - 14.02.2021
"14. Travel Turkey İzmir Fuarı", 25-27 Şubat'ta dijital platformda düzenlenecek
"14. Travel Turkey İzmir Fuarı", Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Ticaret Bakanlığı himayesinde, İzmir Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde, 25-27 Şubat'ta "ttidigital.izfas.com.tr" adresindeki dijital platformda gerçekleştirilecek.
Turkey - 13.02.2021
Yatırımcı rehberi (8)
2,50 1,63 19,05 ICBC Turkey Bank 6,94 -6,47 6,77 İdealist Danışmanlık 30,00 26,05 122,88 İdealist GMYO 10,41 16,97 53,09 İhlas Ev Aletleri 1,84 -2,13 -2,13 İhlas Gayrimenkul 1,39 -2,11 11,20 İhlas Gazetecilik 3,81 -9,29 -6,16 İhlas Holding 1,10 -2,80 -2,02 İhlas Yayın Holding 1,12 -3,45 -1,75 İndeks Bilgisayar 21,88 3,80 14,38 Info Yatırım 7,05 -0,84 9,30 İntema 65,90 2,09 65,16 Inveo Yatırım Holding 164,80 9,87 272,68 İpek Doğal Enerji 14,89 12,04 13,84 İskenderun Demir Çelik 11,78 0,68 16,52 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.
Turkey - 13.02.2021
Son dakika haberi: Yatırımcı rehberi (5)
Gelen son dakika haberlerine göre Bu hafta en fazla kaybettiren yatırım fonu yüzde 2,17 ile ICBC Turkey Portföy His. Sen. Fonu (HSYF) oldu.
Turkey - 13.02.2021
Son Dakika | Yatırımcı rehberi (6)
0,064250 -0,92 Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları ICBC Turkey Portföy His.
Turkey - 12.02.2021
Borsada günlük işlemler (1)
2,50 -0,79 19,05 ICBC Turkey Bank 6,94 -1,84 6,77 İdealist Danışmanlık 30,00 0,27 122,88 İdealist GMYO 10,41 9,93 53,09 İhlas Ev Aletleri 1,84 -0,54 -2,13 İhlas Gayrimenkul 1,39 -2,11 11,20 İhlas Gazetecilik 3,81 -1,55 -6,16 İhlas Holding 1,10 3,77 -2,02 İhlas Yayın Holding 1,12 0,00 -1,75 İndeks Bilgisayar 21,88 0,64 14,38 Info Yatırım 7,05 4,44 9,30 İntema 65,90 4,60 65,16 Inveo Yatırım Holding 164,80 9,94 272,68 İpek Doğal Enerji 14,89 2,69 13,84 İskenderun Demir Çelik 11,78 -1,01 16,52 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.
Turkey - 12.02.2021
Borsada günün ilk yarısı (1)
2,57 1,98 22,38 ICBC Turkey Bank 7,00 -0,99 7,69 İdealist Danışmanlık 32,54 8,76 141,75 İdealist GMYO 10,41 9,93 53,09 İhlas Ev Aletleri 1,83 -1,08 -2,66 İhlas Gayrimenkul 1,38 -2,82 10,40 İhlas Gazetecilik 3,84 -0,78 -5,42 İhlas Holding 1,05 -0,94 -6,47 İhlas Yayın Holding 1,11 -0,89 -2,63 İndeks Bilgisayar 21,72 -0,09 13,54 Info Yatırım 6,83 1,19 5,89 İntema 67,50 7,14 69,17 Inveo Yatırım Holding 164,80 9,94 272,68 İpek Doğal Enerji 14,68 1,24 12,23 İskenderun Demir Çelik 11,79 -0,92 16,62 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.
Turkey - 11.02.2021
Borsada günlük işlemler (1)
2,52 -1,56 20,00 ICBC Turkey Bank 7,07 -0,42 8,77 İdealist Danışmanlık 29,92 10,00 122,29 İdealist GMYO 9,47 9,99 39,26 İhlas Ev Aletleri 1,85 -0,54 -1,60 İhlas Gayrimenkul 1,42 -0,70 13,60 İhlas Gazetecilik 3,87 1,31 -4,68 İhlas Holding 1,06 0,95 -5,58 İhlas Yayın Holding 1,12 0,00 -1,75 İndeks Bilgisayar 21,74 -0,37 13,64 Info Yatırım 6,75 0,00 4,65 İntema 63,00 0,40 57,89 Inveo Yatırım Holding 149,90 0,00 238,99 İpek Doğal Enerji 14,50 6,62 10,86 İskenderun Demir Çelik 11,90 0,93 17,71 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.
Turkey - 11.02.2021
Son dakika: En fazla kaybettiren yatırım fonları
Son dakika haberleri... Yatırım fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri, yüzde 2,65 ile "ICBC Turkey Portföy His. Sen. Fonu (HSYF)", yüzde 2,27 ile "Ak Portföy Alternatif Enerji Yab. His. Sen. Fonu" ve yüzde 1,85 ile "Garanti Portföy Temiz Enerji Karma Fon" oldu.
Turkey - 11.02.2021
Borsada günün ilk yarısı (1)
2,52 -1,56 20,00 ICBC Turkey Bank 7,13 0,42 9,69 İdealist Danışmanlık 29,92 10,00 122,29 İdealist GMYO 8,95 3,95 31,62 İhlas Ev Aletleri 1,85 -0,54 -1,60 İhlas Gayrimenkul 1,42 -0,70 13,60 İhlas Gazetecilik 3,82 0,00 -5,91 İhlas Holding 1,04 -0,95 -7,36 İhlas Yayın Holding 1,12 0,00 -1,75 İndeks Bilgisayar 21,72 -0,46 13,54 Info Yatırım 6,71 -0,59 4,03 İntema 63,00 0,40 57,89 Inveo Yatırım Holding 150,00 0,07 239,21 İpek Doğal Enerji 13,58 -0,15 3,82 İskenderun Demir Çelik 11,87 0,68 17,41 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.
Turkey - 10.02.2021
Borsada günlük işlemler (1)
2,56 2,81 21,90 ICBC Turkey Bank 7,10 -2,34 9,23 İdealist Danışmanlık 27,20 9,94 102,08 İdealist GMYO 8,61 -2,71 26,62 İhlas Ev Aletleri 1,86 0,00 -1,06 İhlas Gayrimenkul 1,43 0,00 14,40 İhlas Gazetecilik 3,82 -1,80 -5,91 İhlas Holding 1,05 -1,87 -6,47 İhlas Yayın Holding 1,12 0,00 -1,75 İndeks Bilgisayar 21,82 4,50 14,06 Info Yatırım 6,75 -2,03 4,65 İntema 62,75 -1,95 57,27 Inveo Yatırım Holding 149,90 4,10 238,99 İpek Doğal Enerji 13,60 1,42 3,98 İskenderun Demir Çelik 11,79 0,94 16,62 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.
Turkey - 10.02.2021
Borsada günün ilk yarısı (1)
2,50 0,40 19,05 ICBC Turkey Bank 7,13 -1,93 9,69 İdealist Danışmanlık 27,20 9,94 102,08 İdealist GMYO 8,65 -2,26 27,21 İhlas Ev Aletleri 1,86 0,00 -1,06 İhlas Gayrimenkul 1,44 0,70 15,20 İhlas Gazetecilik 3,85 -1,03 -5,17 İhlas Holding 1,04 -2,80 -7,36 İhlas Yayın Holding 1,13 0,89 -0,88 İndeks Bilgisayar 21,00 0,57 9,78 Info Yatırım 6,80 -1,31 5,43 İntema 64,00 0,00 60,40 Inveo Yatırım Holding 149,70 3,96 238,53 İpek Doğal Enerji 13,42 0,07 2,60 İskenderun Demir Çelik 12,05 3,17 19,19 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.
Turkey - 09.02.2021
Borsada günlük işlemler (1)
2,49 0,00 18,57 ICBC Turkey Bank 7,27 -0,41 11,85 İdealist Danışmanlık 24,74 9,96 83,80 İdealist GMYO 8,85 1,14 30,15 İhlas Ev Aletleri 1,86 -0,53 -1,06 İhlas Gayrimenkul 1,43 -3,38 14,40 İhlas Gazetecilik 3,89 -2,51 -4,19 İhlas Holding 1,07 -1,83 -4,69 İhlas Yayın Holding 1,12 -0,88 -1,75 İndeks Bilgisayar 20,88 -1,32 9,15 Info Yatırım 6,89 -4,31 6,82 İntema 64,00 -6,43 60,40 Inveo Yatırım Holding 144,00 3,00 225,64 İpek Doğal Enerji 13,41 -0,22 2,52 İskenderun Demir Çelik 11,68 0,17 15,53 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.
Turkey - 09.02.2021
Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları
0,064445 -0,33 Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları Ak Portföy İki. Fon Sepeti Fonu 2,471339 -0,11 Ak Portföy Üçüncü Fon Sepeti Fonu 2,436596 -0,07 Ak Portföy Bir. Fon Sepeti Fonu 2,317495 -0,07 Ak Port. 4. Fon Sepeti Fonu 1,585749 -0,03 Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları İstanbul Portföy Dördüncü His. Sen. Fonu 2,782307 -0,85 İş Portföy İş Bank. İşt. End. His. Sen. Fonu (HSYF) 116,734454 -0,26 Fiba Portföy His. Sen. Fonu(HSYF) 3,127317 -0,10 Ak Portföy Teknoloji Şirketleri Hisse Senedi Fonu 1,099092 -0,07 Qinvest Portföy His. Senedi Fonu (HSYF) 0,129239 -0,05 Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon İstanbul Portföy Bir. Değ. Fon 0,042882 -0,92 Garanti Portföy Dörd. Değ. Fon 0,035710 -0,42 Meksa Portföy Bir. Değ. Fon 0,114838 -0,36 İş Portföy Bayraktarlar Holding Değ. Özel Fon 0,105076 -0,36 Garanti Portföy Mutlak Getiri Hedefli Değ. Fon 1,657722 -0,27 Yatırım Fonları - Katılım Fonları Ziraat Portföy Katılım Fonu (Döviz) 2,801269 -0,13 KT Portföy Kızılay'a Destek Altın Katılım Fonu 1,662747 -0,11 Mükafat Portföy Altın Katılım Fonu 1,038669 -0,11 Albaraka Portföy Katılım Fonu 1,252809 -0,09 Albaraka Portföy Altın Katılım Fonu 1,613505 -0,09 Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları HSBC Portföy Altın Fonu 3,441476 -0,12 İş Portföy Altın Fonu 0,044562 -0,11 Garanti Portföy Altın Fonu 0,113226 -0,11 TEB Portföy Altın Fonu 0,096367 -0,11 ICBC Turkey Portföy Altın Fonu 0,039206 -0,10 (Not: Analiz içerikleri fonbul.
Turkey - 09.02.2021
Borsada günün ilk yarısı (1)
2,50 0,40 19,05 ICBC Turkey Bank 7,30 0,00 12,31 İdealist Danışmanlık 22,76 1,16 69,09 İdealist GMYO 8,67 -0,91 27,50 İhlas Ev Aletleri 1,87 0,00 -0,53 İhlas Gayrimenkul 1,44 -2,70 15,20 İhlas Gazetecilik 3,92 -1,75 -3,45 İhlas Holding 1,07 -1,83 -4,69 İhlas Yayın Holding 1,13 0,00 -0,88 İndeks Bilgisayar 21,08 -0,38 10,19 Info Yatırım 6,88 -4,44 6,67 İntema 68,35 -0,07 71,30 Inveo Yatırım Holding 143,40 2,58 224,29 İpek Doğal Enerji 13,69 1,86 4,66 İskenderun Demir Çelik 11,72 0,51 15,92 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.
Turkey - 08.02.2021
Borsada günlük işlemler (1)
2,49 1,22 18,57 ICBC Turkey Bank 7,30 -1,62 12,31 İdealist Danışmanlık 22,50 -5,46 67,16 İdealist GMYO 8,75 -1,69 28,68 İhlas Ev Aletleri 1,87 -0,53 -0,53 İhlas Gayrimenkul 1,48 4,23 18,40 İhlas Gazetecilik 3,99 -5,00 -1,72 İhlas Holding 1,09 -3,69 -2,91 İhlas Yayın Holding 1,13 -2,59 -0,88 İndeks Bilgisayar 21,16 0,38 10,61 Info Yatırım 7,20 1,27 11,63 İntema 68,40 5,96 71,43 Inveo Yatırım Holding 139,80 -6,80 216,15 İpek Doğal Enerji 13,44 1,13 2,75 İskenderun Demir Çelik 11,66 -0,34 15,33 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.
Turkey - 08.02.2021
Borsada günün ilk yarısı (1)
2,51 2,03 19,52 ICBC Turkey Bank 7,35 -0,94 13,08 İdealist Danışmanlık 23,00 -3,36 70,88 İdealist GMYO 8,88 -0,22 30,59 İhlas Ev Aletleri 1,87 -0,53 -0,53 İhlas Gayrimenkul 1,41 -0,70 12,80 İhlas Gazetecilik 4,04 -3,81 -0,49 İhlas Holding 1,10 -2,80 -2,02 İhlas Yayın Holding 1,13 -2,59 -0,88 İndeks Bilgisayar 20,92 -0,76 9,36 Info Yatırım 7,10 -0,14 10,08 İntema 68,50 6,12 71,68 Inveo Yatırım Holding 150,00 0,00 239,21 İpek Doğal Enerji 13,36 0,53 2,14 İskenderun Demir Çelik 11,64 -0,51 15,13 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.
Turkey - 06.02.2021
Karın bölgelerinden yapışık olarak dünyaya gelen bebekler, 101 gün sonra ailelerine kavuştu
Turkey - 06.02.2021
Yatırımcı rehberi (8)
2,46 1,23 17,14 ICBC Turkey Bank 7,42 0,95 14,15 İdealist Danışmanlık 23,80 60,81 76,82 İdealist GMYO 8,90 6,46 30,88 İhlas Ev Aletleri 1,88 0,00 0,00 İhlas Gayrimenkul 1,42 0,71 13,60 İhlas Gazetecilik 4,20 9,95 3,45 İhlas Holding 1,25 2,46 0,81 İhlas Yayın Holding 1,16 2,65 1,75 İndeks Bilgisayar 21,08 8,55 10,19 Info Yatırım 7,11 4,56 10,23 İntema 64,55 4,11 61,78 Inveo Yatırım Holding 150,00 24,58 239,21 İpek Doğal Enerji 13,29 4,65 1,61 İskenderun Demir Çelik 11,70 3,54 15,73 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.
Turkey - 05.02.2021
Borsada günlük işlemler (1)
2,46 -1,20 17,14 ICBC Turkey Bank 7,42 0,68 14,15 İdealist Danışmanlık 23,80 9,98 76,82 İdealist GMYO 8,90 -1,00 30,88 İhlas Ev Aletleri 1,88 1,08 0,00 İhlas Gayrimenkul 1,42 0,71 13,60 İhlas Gazetecilik 4,20 -2,78 3,45 İhlas Holding 1,25 0,81 0,81 İhlas Yayın Holding 1,16 2,65 1,75 İndeks Bilgisayar 21,08 2,43 10,19 Info Yatırım 7,11 -0,14 10,23 İntema 64,55 4,45 61,78 Inveo Yatırım Holding 150,00 7,53 239,21 İpek Doğal Enerji 13,29 1,61 1,61 İskenderun Demir Çelik 11,70 -1,18 15,7 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.
Turkey - 05.02.2021
Borsada günün ilk yarısı (1)
2,50 0,40 19,05 ICBC Turkey Bank 7,36 -0,14 13,23 İdealist Danışmanlık 22,76 5,18 69,09 İdealist GMYO 8,92 -0,78 31,18 İhlas Ev Aletleri 1,87 0,54 -0,53 İhlas Gayrimenkul 1,42 0,71 13,60 İhlas Gazetecilik 4,23 -2,08 4,19 İhlas Holding 1,25 0,81 0,81 İhlas Yayın Holding 1,14 0,88 0,00 İndeks Bilgisayar 20,82 1,17 8,83 Info Yatırım 7,12 0,00 10,39 İntema 62,00 0,32 55,39 Inveo Yatırım Holding 126,50 -9,32 186,07 İpek Doğal Enerji 13,22 1,07 1,07 İskenderun Demir Çelik 11,71 -1,10 15,83 (Sürecek) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.
Turkey - 05.02.2021
Son dakika haber... Teröristlerden temizlenen Munzur Dağları'nda moda çekimi
Doğal güzelliği, endemik türleri ve yaban hayatı açışından zenginliğiyle bilinen Tunceli, zor coğrafyası ile bir dönem terör örgütlerinin yuvası haline geldi. Güvenlik güçlerinin başarılı operasyonları sonrası teröristlerden temizlenen bölge yerli ve yabancı turistlerin ilgi odağı haline geldi. Profesyonel fotoğraf sanatçıları ve modacılar tarafından da tercih edilmeye başlanan bölgede, kar kalınlığının 1,5 metreyi bulduğu, hava sıcaklığının da eksi 15 derecelerde olduğu Munzur dağlarının eteklerinde moda çekimi yapıldı. Ovacık ilçesinde gerçekleştirilen çekimlerde Best Model Of Turkey yarışmasında doğulu en iyi model seçilen ve The Miss Globe güzellik yarışmasında da Türkiye'yi temsil eden Duygu Çakmak, 3 bin rakımlı Munzur Dağlarının eteklerindeki kayak merkezinde ve taş duvarlı, toprak damlı evlerde yaklaşık 8 saat süren çekim yaptı.
Turkey - 04.02.2021
Borsada günlük işlemler (1)
2,49 -1,58 18,57 ICBC Turkey Bank 7,37 0,68 13,38 İdealist Danışmanlık 21,64 9,90 60,77 İdealist GMYO 8,99 -1,32 32,21 İhlas Ev Aletleri 1,86 -0,53 -1,06 İhlas Gayrimenkul 1,41 -1,40 12,80 İhlas Gazetecilik 4,32 5,37 6,40 İhlas Holding 1,24 0,00 0,00 İhlas Yayın Holding 1,13 0,89 -0,88 İndeks Bilgisayar 20,58 0,19 7,58 Info Yatırım 7,12 -0,42 10,39 İntema 61,80 -7,07 54,89 Inveo Yatırım Holding 139,50 -9,94 215,47 İpek Doğal Enerji 13,08 -0,38 0,00 İskenderun Demir Çelik 11,84 3,41 17,11 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.
Turkey - 04.02.2021
Borsada günün ilk yarısı (1)
2,51 -0,79 19,52 ICBC Turkey Bank 7,24 -1,09 11,38 İdealist Danışmanlık 20,98 6,55 55,87 İdealist GMYO 9,00 -1,21 32,35 İhlas Ev Aletleri 1,88 0,53 0,00 İhlas Gayrimenkul 1,43 0,00 14,40 İhlas Gazetecilik 4,34 5,85 6,90 İhlas Holding 1,25 0,81 0,81 İhlas Yayın Holding 1,14 1,79 0,00 İndeks Bilgisayar 20,96 2,04 9,57 Info Yatırım 7,09 -0,84 9,92 İntema 66,00 -0,75 65,41 Inveo Yatırım Holding 147,70 -4,65 234,01 İpek Doğal Enerji 13,15 0,15 0,54 İskenderun Demir Çelik 11,55 0,87 14,24 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.
Turkey - 03.02.2021
Borsada günlük işlemler (1)
2,53 1,20 20,48 ICBC Turkey Bank 7,32 -0,14 12,62 İdealist Danışmanlık 19,69 10,00 46,29 İdealist GMYO 9,11 4,00 33,97 İhlas Ev Aletleri 1,87 -0,53 -0,53 İhlas Gayrimenkul 1,43 2,88 14,40 İhlas Gazetecilik 4,10 3,80 0,99 İhlas Holding 1,24 0,81 0,00 İhlas Yayın Holding 1,12 0,00 -1,75 İndeks Bilgisayar 20,54 -0,77 7,37 Info Yatırım 7,15 -0,56 10,85 İntema 66,50 -0,75 66,67 Inveo Yatırım Holding 154,90 6,39 250,29 İpek Doğal Enerji 13,13 1,63 0,38 İskenderun Demir Çelik 11,45 -0,17 13,25 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.
Turkey - 03.02.2021
Karaman'da "İller ve Destinasyonlar Tanıtım Çalışması Toplantısı" yapıldı
Toplantının devam eden bölümünde ajans yetilileri tarafından yapılan sunumda, Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansının faaliyetleri, illerin turizm potansiyelinin dünyaya aktarılması için destinasyonlarının sahip olduğu yaşam tarzı ve sunduğu deneyimi seyahat edenlere aktarımına olanak sağlayan "Go Turkey" platformu hakkında bilgi verildi.
Turkey - 03.02.2021
Borsada günün ilk yarısı (1)
2,53 1,20 20,48 ICBC Turkey Bank 7,22 -1,50 11,08 İdealist Danışmanlık 19,69 10,00 46,29 İdealist GMYO 8,90 1,60 30,88 İhlas Ev Aletleri 1,89 0,53 0,53 İhlas Gayrimenkul 1,40 0,72 12,00 İhlas Gazetecilik 3,95 0,00 -2,71 İhlas Holding 1,23 0,00 -0,81 İhlas Yayın Holding 1,13 0,89 -0,88 İndeks Bilgisayar 20,60 -0,48 7,68 Info Yatırım 7,14 -0,70 10,70 İntema 72,00 7,46 80,45 Inveo Yatırım Holding 160,00 9,89 261,83 İpek Doğal Enerji 13,07 1,16 -0,08 İskenderun Demir Çelik 11,40 -0,61 12,76 (Sürecek) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.
Turkey - 03.02.2021
Sevcan Zabit boşandığı eşi Cengiz Erberk'i şikayet etti: Psikolojik cendere altındayım
Turkey - 02.02.2021
Borsada günlük işlemler (1)
2,50 1,21 19,05 ICBC Turkey Bank 7,33 -3,43 12,77 İdealist Danışmanlık 17,90 9,95 32,99 İdealist GMYO 8,76 4,29 28,82 İhlas Ev Aletleri 1,88 0,00 0,00 İhlas Gayrimenkul 1,39 -2,11 11,20 İhlas Gazetecilik 3,95 3,13 -2,71 İhlas Holding 1,23 0,00 -0,81 İhlas Yayın Holding 1,12 0,00 -1,75 İndeks Bilgisayar 20,70 1,47 8,21 Info Yatırım 7,19 5,58 11,47 İntema 67,00 8,06 67,92 Inveo Yatırım Holding 145,60 9,97 229,26 İpek Doğal Enerji 12,92 -1,67 -1,22 İskenderun Demir Çelik 11,47 2,23 13,45 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.
Turkey - 02.02.2021
Libya'da barış sürecini bekleyen tehlikeler
???????[Yüksek lisans derecesini İngiltere'nin Bournemouth Üniversitesi'nden alan, İstanbul Medeniyet Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü'nde doktora çalışmalarına devam eden Ufuk Necat Taşçı TRT World'de görev almakta ve araştırmalarını Libya özelinde sürdürmektedir] [1] https://www.trtworld.com/magazine/libyan-warlord-khalifa-haftar-threatens-turkey-with-war-42683 [2] https://www.
Turkey - 01.02.2021
Borsada günlük işlemler (1)
2,47 1,65 17,62 ICBC Turkey Bank 7,59 3,27 16,77 İdealist Danışmanlık 16,28 10,00 20,95 İdealist GMYO 8,40 0,48 23,53 İhlas Ev Aletleri 1,88 0,00 0,00 İhlas Gayrimenkul 1,42 0,71 13,60 İhlas Gazetecilik 3,83 0,26 -5,67 İhlas Holding 1,23 0,82 -0,81 İhlas Yayın Holding 1,12 -0,88 -1,75 İndeks Bilgisayar 20,40 5,05 6,64 Info Yatırım 6,81 0,15 5,58 İntema 62,00 0,00 55,39 Inveo Yatırım Holding 132,40 9,97 199,41 İpek Doğal Enerji 13,14 3,46 0,46 İskenderun Demir Çelik 11,22 -0,71 10,9 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.
Turkey - 01.02.2021
Borsada günün ilk yarısı (1)
2,42 -0,41 15,24 ICBC Turkey Bank 6,90 -6,12 6,15 İdealist Danışmanlık 14,38 -2,84 6,84 İdealist GMYO 8,39 0,36 23,38 İhlas Ev Aletleri 1,85 -1,60 -1,60 İhlas Gayrimenkul 1,38 -2,13 10,40 İhlas Gazetecilik 3,80 -0,52 -6,40 İhlas Holding 1,19 -2,46 -4,03 İhlas Yayın Holding 1,11 -1,77 -2,63 İndeks Bilgisayar 18,87 -2,83 -1,36 Info Yatırım 6,74 -0,88 4,50 İntema 68,60 10,65 71,93 Inveo Yatırım Holding 133,70 11,05 202,35 İpek Doğal Enerji 12,38 -2,52 -5,35 İskenderun Demir Çelik 11,11 -1,68 9,89 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.
Turkey - 30.01.2021
Yatırımcı rehberi (8)
2,43 -4,33 15,71 ICBC Turkey Bank 7,35 10,69 13,08 İdealist Danışmanlık 14,80 0,68 9,96 İdealist GMYO 8,36 -2,79 22,94 İhlas Ev Aletleri 1,88 -2,08 0,00 İhlas Gayrimenkul 1,41 -4,73 12,80 İhlas Gazetecilik 3,82 -3,78 -5,91 İhlas Holding 1,22 -3,17 -1,61 İhlas Yayın Holding 1,13 -1,74 -0,88 İndeks Bilgisayar 19,42 -4,62 1,52 Info Yatırım 6,80 -7,98 5,43 İntema 62,00 -10,79 55,39 Inveo Yatırım Holding 120,40 -1,07 172,27 İpek Doğal Enerji 12,70 -5,37 -2,91 İskenderun Demir Çelik 11,30 0,71 11,77 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.
Turkey - 29.01.2021
Borsada günlük işlemler (1)
2,43 -1,62 15,71 ICBC Turkey Bank 7,35 1,80 13,08 İdealist Danışmanlık 14,80 0,07 9,96 İdealist GMYO 8,36 -1,99 22,94 İhlas Ev Aletleri 1,88 1,62 0,00 İhlas Gayrimenkul 1,41 1,44 12,80 İhlas Gazetecilik 3,82 -1,04 -5,91 İhlas Holding 1,22 -0,81 -1,61 İhlas Yayın Holding 1,13 0,89 -0,88 İndeks Bilgisayar 19,42 -0,66 1,52 Info Yatırım 6,80 -2,58 5,43 İntema 62,00 -4,62 55,39 Inveo Yatırım Holding 120,40 -9,95 172,27 İpek Doğal Enerji 12,70 -0,94 -2,91 İskenderun Demir Çelik 11,30 -1,22 11,77 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.
Turkey - 29.01.2021
Borsada günün ilk yarısı (1)
2,42 -2,02 15,24 ICBC Turkey Bank 6,90 -4,43 6,15 İdealist Danışmanlık 14,38 -2,77 6,84 İdealist GMYO 8,39 -1,64 23,38 İhlas Ev Aletleri 1,85 0,00 -1,60 İhlas Gayrimenkul 1,38 -0,72 10,40 İhlas Gazetecilik 3,80 -1,55 -6,40 İhlas Holding 1,19 -3,25 -4,03 İhlas Yayın Holding 1,11 -0,89 -2,63 İndeks Bilgisayar 18,87 -3,48 -1,36 Info Yatırım 6,74 -3,44 4,50 İntema 68,60 5,54 71,93 Inveo Yatırım Holding 133,70 0,00 202,35 İpek Doğal Enerji 12,38 -3,43 -5,35 İskenderun Demir Çelik 11,11 -2,88 9,89 (Sürecek) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.
Turkey - 28.01.2021
Borsada günlük işlemler (1)
2,47 0,82 17,62 ICBC Turkey Bank 7,22 3,44 11,08 İdealist Danışmanlık 14,79 3,86 9,88 İdealist GMYO 8,53 2,03 25,44 İhlas Ev Aletleri 1,85 -0,54 -1,60 İhlas Gayrimenkul 1,39 0,72 11,20 İhlas Gazetecilik 3,86 0,78 -4,93 İhlas Holding 1,23 1,65 -0,81 İhlas Yayın Holding 1,12 0,90 -1,75 İndeks Bilgisayar 19,55 3,66 2,20 Info Yatırım 6,98 5,92 8,22 İntema 65,00 -0,08 62,91 Inveo Yatırım Holding 133,70 -9,97 202,35 İpek Doğal Enerji 12,82 2,56 -1,99 İskenderun Demir Çelik 11,44 2,60 13,16 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.