TURKEY HABERLERİ

Turkey - 05.02.2021

Doğal güzelliği, endemik türleri ve yaban hayatı açışından zenginliğiyle bilinen Tunceli, zor coğrafyası ile bir dönem terör örgütlerinin yuvası haline geldi. Güvenlik güçlerinin başarılı operasyonları sonrası teröristlerden temizlenen bölge yerli ve yabancı turistlerin ilgi odağı haline geldi. Profesyonel fotoğraf sanatçıları ve modacılar tarafından da tercih edilmeye başlanan bölgede, kar kalınlığının 1,5 metreyi bulduğu, hava sıcaklığının da eksi 15 derecelerde olduğu Munzur dağlarının eteklerinde moda çekimi yapıldı. Ovacık ilçesinde gerçekleştirilen çekimlerde Best Model Of Turkey yarışmasında doğulu en iyi model seçilen ve The Miss Globe güzellik yarışmasında da Türkiye'yi temsil eden Duygu Çakmak, 3 bin rakımlı Munzur Dağlarının eteklerindeki kayak merkezinde ve taş duvarlı, toprak damlı evlerde yaklaşık 8 saat süren çekim yaptı.