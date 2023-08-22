Türkiye'nin artan döviz ihtiyacını karşılamak için e-ihracat stratejileri eğitim kampı düzenlenecek

Türkiye'nin genç e-ticaret girişimcilerine yol göstermek amacıyla düzenlenen GMA Turkey E-ihracat Stratejileri Eğitim Kampı, İzmir Ticaret Odası'nda gerçekleşecek. Etkinlikte e-ticaret ve e-ihracat konularında güncel bilgiler ve stratejiler sunulacak. Deneyimli konuşmacılar tarafından interaktif oturumlar, panel tartışmaları ve pratik atölye çalışmaları gerçekleştirilecek. Ayrıca, dünyaca ünlü pazaryerlerinde başarılı olmanın püf noktaları da anlatılacak. Eğitim kampının ilerleyen dönemlerde Londra ve diğer yabancı ülkelerde de düzenleneceği belirtildi.

Türkiye'nin artan döviz ihtiyacını karşılayacak en önemli ticari girişimlerin başında gelen e-ihracatta,limitleri zorlayanlara parlak fikirler sunacak dev etkinlik için geri sayım başladı. Türkiye'nin genç e-ticaret girişimcilerine yol göstermek amacıyla düzenlenen GMA Turkey E-ihracat Stratejileri Eğitim Kampı'nın Ankara ve İstanbul'un ardından bu ayki adresi İzmir olacak. İzmir Ticaret Odası'nda gerçekleşecek eğitim ve seminer programı 23- 24 Ağustos tarihlerinde düzenlenecek. Etkinliğe e-ticaret ve e-ihracatla dünyanın kapılarını açmak ve Türkiye'ye döviz kazandırmak isteyen yüzlerce genç e-ticaretçi katılacak.

Türk firmalarının dijital dünyada büyüme potansiyellerini keşfetmelerine ve uluslararası arenada rekabet edebilmelerine yardımcı olmak amacıyla düzenlenen GMA Turkey E-ihracat Stratejileri Kampı 23- 24 Ağustos tarihlerinde İzmir Ticaret Odası'nda gerçekleşecek.Kampta katılımcılara e-ticaret ve e-ihracat konularında güncel bilgiler ve stratejiler sunulacak.

DENEYİMLİ KONUŞMACILAR SAHNEDE OLACAK

2 gün sürecek programda deneyimli konuşmacılar tarafından sunulan interaktif oturumlar, panel tartışmaları ve pratik atölye çalışmalarını gerçekleşecek. Konular arasında e-ticaret stratejileri, yurtdışı pazar araştırması, lojistik yönetimi, dijital pazarlama ve uluslararası müşteri ilişkileri gibi önemli konular yer alacak.

DÜNYANIN ÜNLÜ PAZARYERLERİ ANLATILACAK

Genç e-ticaret girişimcilerinin Amazon ve Etsy gibi dünyaca ünlü pazaryerlerinde olmalarının püf noktaları anlatılacak. Bu deneyimle döviz geliri sahip olmak isteyen tüm girişimciler kapsamlı bir eğitim deneyimi yaşayacak ve uluslararası pazarda başarılı olmak için gerekli bilgi ve becerileri edinecek.

SIRA LONDRA'DA

Konu hakkında GMA eğitimlerinin yaratıcısı Merter Özdemir'den değerlendirme geldi. Özdemir, Her ay daha geniş kitlere ulaşan etkinlik kısa bir zamanda Londra başta olmak üzere bir çok yabancı ülkedede icra edilecek" dedi. Özdemir özetle şunları kaydetti:

"GMA Global bir platform, yurtiçinden yurtdışına kadar uzayacak bir yapısı var. Şu anda yurtiçi rotasını tamamlamak üzere. Sonrasında bizleri global bir etkinlik merkezi olarak duyacaksınız… GMA Turkey ayağında düzenlediğimiz etkinlik tamamen e-ihracat üzerine kurulu bir etkinlik ve 2 gün sürüyor. İlk gün E-ihracatta ve global markalaşma alanlarında çok değerli konuşmacılarımız sahneye çıkıyorlar. Amazon, Etsy, gibi küresel platformlarda satış yapan ve sıfırdan zirveye oynayan konuşmacılarımız var."