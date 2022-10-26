Rekabet Kurumu açıkladı: Facebook'a rekor ceza kesildi

Rekabet Kurumu, geçtiğimiz yıl Facebook'un çatı şirketi olan Meta'ya soruşturma açtığını duyurmuştu. Rekabet Kurumu tarafından yürütülen Facebook soruşturması sonuçlandı.

Geçtiğimiz yıllarda ortaya çıkan Facebook skandalları, ülkemizde de soruşturma açılmasına sebep oldu. Rekabet kurumu, 20.10.2022 tarihli, 22-48/706-299 sayılı kararı resmi websitesi üzerinden açıkladı.

Rekabet Kurumu Facebook soruşturması kararını yayınladı

Yayınlanan kararda, "Facebook'un temel hizmetler olarak adlandırılan Facebook, Instagram ve WhatsApp hizmetlerinden topladığı verileri birleştirmek suretiyle kişisel amaçlı sosyal ağ hizmetleri ile çevrim içi görüntülü reklamcılık pazarlarında faaliyet gösteren rakiplerinin faaliyetlerini zorlaştırmak ve pazara giriş engeli yaratmak suretiyle rekabetin bozulmasına yol açtığına ve 4054 sayılı Kanun'un 6. maddesini ihlal ettiğine oybirliği ile karar verilmiştir." ifadeleri yer alıyor.

Soruşturmaya konu olan bir diğer şirket Madoka Turkey Bilişim Hizmetleri Ltd. Şti. ile ilgili açıklama yapıldı. Yapılan açıklamada, "Hakkında soruşturma yürütülen Madoka Turkey Bilişim Hizmetleri Ltd. Şti.'nin inceleme konusu faaliyetlerin sunumunda herhangi bir rolünün bulunmadığı, dolayısıyla dosya konusu soruşturma çerçevesinde değerlendirilen iddialar bakımından herhangi bir sorumluluğunun olamayacağına oybirliği ile karar verilmiştir." ifadelerine yer verildi.

Rekabet Kurumu, WhatsApp uygulamasında yapılan usulsüzlük nedeniyle 346.717.193 Türk Lirası idari para cezası verdi. Bununla birlikte, Facebook'un kararın tebliğinden itibaren 60 gün içinde Ankara İdare Mahkemelerinde karar itiraz edebileceğini belirtmekte fayda var.