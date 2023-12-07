Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Travel Turkey İzmir Turizm Fuarı'nda

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, bu yıl 17'ncisi düzenlenen Travel Turkey İzmir Turizm Fuar ve Kongresi'nde yerini aldı.

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, 7-10 Aralık arasında İzmir'de düzenlenen 17'nci Travel Turkey İzmir Turizm Fuar ve Kongresi'nde stant açıldı.

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Abdullah Çiftçi, açılış töreninin ardından fuardaki stantları ziyaret etti, konukları Diyarbakır standında ağırladı.

Dünya turizm trendlerini buluşturan ve yurt dışından gelen ziyaretçilerin katıldığı fuarda, konuklar Büyükşehir Belediyesi'nin standı ziyaret ederek Diyarbakır'ı yakından tanıma fırsatı buldu.

Ziyaretçilere Büyükşehir Belediyesi'nin hazırladığı kent tanıtım materyalleri verilirken, Diyarbakır Burma Kadayıfı, örgü peyniri, organik badem, pestil, kuru incir, çörek ve yöreye özgü, kül ile haşlanmış karpuz çekirdeği ikram edildi.

Çiftçi, yaptığı açıklamada, fuarda Diyarbakır'ın tanıtımına katkı sunduklarını belirterek, şöyle konuştu:

"Diyarbakır Türkiye'nin en önemli illerinden birisi, tarihi, kültürü, sanatı, mimarisi, tarihi değerleri, 12 bin 500 yıllık tarihi geçmişi ile Anadolu'da en önemli uygarlıkların kurulduğu bir merkez. 33 medeniyete ev sahipliği yapmış bu kadim şehri Türkiye'nin, dünyanın her noktasında değerleri ile taşıma noktasında bir gayret içerindeyiz. Diyarbakır'ın güzelliklerini, tarihini, turizm noktalarını en iyi şekilde anlatmak noktasında buradayız. Buradaki program neticesinde de Diyarbakır'ın firmaları ve turizm sektörünün de burada önemli bağlantılar kuracağına inanıyorum."

Vatandaşları fuarda Diyarbakır standına ve kente davet eden Çiftçi, Diyarbakır'ın bütün olarak turizme hizmet edebilecek çok güçlü bir potansiyele sahip olduğunu aktardı.

Diyarbakır'da her geçen gün turist sayısının arttığına dikkat çeken Çiftçi, şöyle devam etti:

"Diyarbakır geçen yıl, 1 milyon 70 bin turisti ağırlamış bir şehrimiz. Bu sene bu hedefin üzerine çıkmak için bir gayret içerisindeyiz. İnşallah önümüzdeki yıllarda da bu hedefin kademeli olarak 2 milyon, 2,5 milyon ve 5 milyona çıkacak bir çalışma içerisindeyiz. Bu tip fuarlar da bu bağlantıların kurulması, Diyarbakır'ın tanıtılması noktasında önemli bir mihenk taşı teşkil ediyor. İzmir'deki bu Travel Türkiye Fuarı da Diyarbakır'la ilgili turizm noktalarının gelişmesi bağlantıların oluşturulması ve Diyarbakır'ın daha iyi tanınması noktasında önemli bir rol alacak."