Türkiye dışında ismini değiştiren diğer ülkeler hangileri? - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Türkiye dışında ismini değiştiren diğer ülkeler hangileri?

DailyMotion.com - Güncel
 - Güncelleme:

Türkiye uluslararası ismini Turkey'den Türkiye'ye çevrilmesi kararını Birleşmiş Milletler, Dünya Ticaret Örgütü ve NATO gibi organizasyonlara resmi olarak bildirdi ve gerekli değişiklikler yapıldı.

Türkiye uluslararası ismini Turkey'den Türkiye'ye çevrilmesi kararını Birleşmiş Milletler, Dünya Ticaret Örgütü ve NATO gibi organizasyonlara resmi olarak bildirdi ve gerekli değişiklikler yapıldı. İsmini değiştiren ilk ülke Türkiye değil.

DailyMotion.com / Güncel

Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber DailyMotion.com tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. DailyMotion.com tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı DailyMotion.com kurumudur.
title