Türkiye dışında ismini değiştiren diğer ülkeler hangileri?
DailyMotion.com - Güncel
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Türkiye uluslararası ismini Turkey'den Türkiye'ye çevrilmesi kararını Birleşmiş Milletler, Dünya Ticaret Örgütü ve NATO gibi organizasyonlara resmi olarak bildirdi ve gerekli değişiklikler yapıldı.
Türkiye uluslararası ismini Turkey'den Türkiye'ye çevrilmesi kararını Birleşmiş Milletler, Dünya Ticaret Örgütü ve NATO gibi organizasyonlara resmi olarak bildirdi ve gerekli değişiklikler yapıldı. İsmini değiştiren ilk ülke Türkiye değil.
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