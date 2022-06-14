Akşener'den Erdoğan'a, "Türkiye Hava Yolları" Tepkisi: "Sen Böyle Saçmalamaya Devam Et, Biz Geldiğimizde Türk Hava Yolları Yazarız" - Haberler

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Akşener'den Erdoğan'a, "Türkiye Hava Yolları" Tepkisi: "Sen Böyle Saçmalamaya Devam Et, Biz Geldiğimizde Türk Hava Yolları Yazarız"

ANKA - Güncel
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Akşener'den Erdoğan'a, 'Türkiye Hava Yolları' Tepkisi: 'Sen Böyle Saçmalamaya Devam Et, Biz Geldiğimizde Türk Hava Yolları Yazarız'

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın “Artık ‘Turkey’ yok, ‘Türkiye’ var. Bundan sonra uçaklarımızın gövdesine de ‘Turkish Airlines’ değil, ‘Türkiye Hava Yolları’ yazacağız” sözlerine tepki gösterdi. Akşener, “Sen böyle saçmalamaya devam et, biz geldiğimizde onu da düzeltip Türk Hava Yolları yazarız. Ne de olsa az kaldı” dedi.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Artık 'Turkey' yok, ' Türkiye' var. Bundan sonra uçaklarımızın gövdesine de 'Turkish Airlines' değil, 'Türkiye Hava Yolları' yazacağız" sözlerine tepki gösterdi. Akşener, "Sen böyle saçmalamaya devam et, biz geldiğimizde onu da düzeltip Türk Hava Yolları yazarız. Ne de olsa az kaldı" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugün TÜRKSAT 5-B Uydusu Hizmete Alım Töreni'nde yaptığı konuşmada; "Artık 'Turkey' yok, 'Türkiye' var. Bundan sonra uçaklarımızın gövdesine de 'Turkish Airlines' değil, 'Türkiye Hava Yolları' yazacağız" dedi.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Erdoğan'ın bu açıklamalarına sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla tepki gösterdi. Akşener, "Sen böyle saçmalamaya devam et, biz geldiğimizde onu da düzeltip Türk Hava Yolları yazarız. Ne de olsa az kaldı" açıklamasını yaptı.

ANKA / Güncel

Türk Hava Yolları İYİ Parti Türkiye Güncel Haberler

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