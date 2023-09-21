Yanmar Turkey, İzmir'de yeni traktör üretim tesisi açacak

Motor üreticisi Yanmar'ın Türkiye'deki iştiraki Yanmar Turkey, yeni traktör üretim tesisinin İzmir'de açılacağını duyurdu. 27 Eylül'de açılacak yeni üretim tesisiyle firma, hem Türkiye'deki traktör üretim kapasitesini 3,5 kat artırmak hem de Türkiye traktör pazarındaki payını çift hanelere çıkarmayı hedeflediğini açıkladı.

Konu ile ilgili olarak Yanmar Turkey Makine A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Kemal Erdoğan Shoshi, "Yanmar Turkey Makine A.Ş. olarak, ülkemize olan bağlılığımızı ve güvenimizi göstermekten gurur duyuyoruz. Cumhuriyetin 100'üncü yılında gerçekleştirdiğimiz bu büyük yatırımla hedeflerimize ulaşmada önemli bir adım attık. Hem iç pazarda hem de ihracatta etkili bir rol üstlenecek olan yeni fabrikamızla, üretim kapasitemizi genişleterek hem Türkiye içinde hem de yurt dışında daha etkin bir rol üsteneceğiz. Özellikle Yanmar Turkey'nin Türkiye'den Avrupa'ya ve iç pazara sunulan Yanmar YM serisi ve Türk çiftçisinin çok sevdiği Solis traktörlerin kısa süredeki başarısının ardından, çok amaçlı kompakt Yanmar SA serisi ve insansız/otonom sürüş özelliği bulunan en son teknolojik donanımlara sahip Yanmar YT serisi traktörlerin de bu yeni tesisimizde üretilmesi planlanıyor" ifadelerini kullandı.

"YENİ FABRİKA, TÜRKİYE EKONOMİSİNİ DESTEKLEYECEK"

Yeni tesisin, Yanmar Turkey'nin Türkiye'ye bugüne kadar gerçekleştirdiği en büyük yatırımı olduğunu söyleyen Shoshi, "Tesisimiz; traktör üretim, montaj, lojistik ve depolama merkezlerine de ev sahipliği yapacak. Yeni fabrika, istihdam artışı sağlamanın yanında, ülkenin ihracat potansiyelini artırma açısından da önemli bir rol oynayarak Türkiye ekonomisini destekleyecek. Bu yeni yatırımla Türkiye'deki traktör üretim kapasitemizi 3,5 katına çıkartırken, 2025 yılı hedefimizi ise öne çekerek 2023'e alarak ve yıllık 2 milyar TL'ye ciroya ulaşmayı hedefliyoruz. Firma olarak, Türkiye traktör pazarındaki payımızı çift hanelere çıkarma hedefi doğrultusunda büyük bir adım atıyoruz" diye konuştu.