Diyarbakır, Travel Turkey İzmir Fuarı'nda kadayıfı tanıttı

Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası (DTSO) ve Diyarbakır Ticaret Borsası (DTB), 17. Travel Turkey İzmir Fuarı'nda ziyaretçilere kentin coğrafi işaretli ürünü kadayıfı ikram etti. Fuarda Diyarbakır'ın tarihi ve kültürel değerleri de tanıtıldı.

Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası (DTSO) ve Diyarbakır Ticaret Borsası (DTB), 17. Travel Turkey İzmir Fuarı'nda ziyaretçilere kentin coğrafi işaretli ürünü kadayıfı ikram etti.

DTSO ve DTB standında fuarı ziyaret eden vatandaşlara coğrafi işaret tescili alan kadayıfın yanı sıra Diyarbakır'ın örgü peyniri, çöreği, badem ve pestili ikram edildi. Stantta fuar komisyonu vatandaşlara Diyarbakır'ın tarihi ve kültürel değerleri hakkında bilgi verdi.

Dünyanın dört bir yanından turizm profesyonellerini bir araya getiren Travel Turkey İzmir Fuarı'na ilişkin değerlendirmelerde DTSO Başkan Yardımcısı Ercan Tayınlamak, fuarda Diyarbakır'ın tarihi ve kültürel değerlerinin yanı sıra coğrafi işaret tescil belgesini aldıkları yöresel ürünleri de tanıttıklarını söyledi.

Mezopotamya'da yetişen endemik bitkilerden yapılan lezzetlerin olduğunu belirten Tayınlamak, "Turizm Fuarı'nda bunları tanıtmak bizler için çok önemli bir fırsattır. Dünya turizm trendlerini buluşturan ve yurt dışından gelen ziyaretçilerin katıldığı fuarda, konuklar standımızı ziyaret ederek, Diyarbakır'ı yakından tanıma fırsatı buldular. Özellikle Diyarbakır'ın gastronomisine, kültürel ve tarihsel değerlerine, Kürtçe ve Zazaca ezgiler sunan müzik grubumuza kadar ilimizin gerçek sahiplerine standımızda yer verdik. Diyarbakır'da bu işi çok güzel ve düzeyli yapan sanatçılarımızı yanı sıra turizm alanında faaliyet gösteren firma temsilcilerimizi de buraya getirdik. Herkesi standımıza davet ediyoruz" dedi. - DİYARBAKIR