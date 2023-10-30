Free Web Turkey 2022 İnternet Sansürü Raporu yayımlandı. Raporda; açık kaynak taramasına göre 1 Ocak-31 Aralık 2022 tarihleri arasında 'alan adı, haber, sosyal medya paylaşımları ve sosyal medya hesapları'ndan oluşan en az 40 bin 536 URL’nin mahkeme kararlarıyla erişim engeli getirildiği belirtildi. Free Web Turkey 2022 İnternet Sansürü Raporu'nda, "Erişime engellenen en az 3 bin 196 haberin içeriklerine göre dağılımına bakıldığında ise 1770 ile en çok hükümet ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve ailesi hakkındaki usulsüzlük iddialarına değinilen haberlerin engellendiği görülmektedir" tespiti yer aldı.

Free Web Turkey'den 2022 İnternet Sansürü Raporu: 'En Çok Hükümet ile Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Ailesi Hakkındaki Usulsüzlük İddialarına Değinilen...

Free Web Turkey 2022 İnternet Sansürü Raporu yayımlandı. Raporda; açık kaynak taramasına göre 1 Ocak-31 Aralık 2022 tarihleri arasında 'alan adı, haber, sosyal medya paylaşımları ve sosyal medya hesapları'ndan oluşan en az 40 bin 536 URL'nin mahkeme kararlarıyla erişim engeli getirildiği belirtildi. Free Web Turkey 2022 İnternet Sansürü Raporu'nda, "Erişime engellenen en az 3 bin 196 haberin içeriklerine göre dağılımına bakıldığında ise 1770 ile en çok hükümet ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve ailesi hakkındaki usulsüzlük iddialarına değinilen haberlerin engellendiği görülmektedir" tespiti yer aldı.

Free Web Turkey 2022 İnternet Sansürü Raporu yayımlandı.Yayınlanan raporda şu tespitlere yer verildi:

"EN AZ 40 BİN 536 URL'E MAHKEME KARARLARIYLA ERİŞİM ENGELİ GETİRİLMİŞTİR"

"Free Web Turkey Platformu'nun yaptığı açık kaynak taramasına göre 1 Ocak-31 Aralık 2022 tarihlerini kapsayan 12 aylık zaman diliminde alan adı, haber, sosyal medya paylaşımları ve sosyal medya hesaplarından oluşan en az 40 bin 536 URL'e mahkeme kararlarıyla erişim engeli getirilmiştir.

2022 yılında en az 35 bin 66 alan adı, 3 bin 196 haber, 2 bin 90 sosyal medya paylaşımı ve 184 sosyal medya hesabına erişimin engellendiği tespit edilmiştir.

2022'de 35 bin 66 ile en fazla erişim engeli, alan adlarına uygulanmıştır. Bu 35 bin 66 alan adının 35 binini 'Yetişkin, bahis, dolandırıcılık, finansal siteler, terör' temalı yayımlar yaptığı iddia edilen siteler oluştururken onu 53 ile 'Muhalif siteler' takip etmektedir.

'Muhalif siteler' ifadesi ile Etkin Haber Ajansı (ETHA), Mezopotamya Ajansı, Kızıl Bayrak, Jin News, Siyasi Haber, Umut Gazetesi, Komün Dergi, Gazete Yolculuk, Özgür Gelecek, PİRHA, Yeni Demokrasi ve Kaldıraç Dergisi gibi hükümetin ideolojisine taban tabana zıt bir yayın politikası benimseyen gazetelerin internet siteleri kast edilmektedir.

"MUHALİF SİTELERE AİT EN AZ 53 ALAN ADININ 51 FARKLI KARARLA ERİŞİME ENGELLENDİĞİ GÖZLEMLENMİŞTİR"

Muhalif sitelere ait en az 53 alan adının 51 farklı kararla erişime engellendiği gözlemlenmiştir. Bu da bazı sitelerin birden fazla kez erişime engellendiği anlamına gelmektedir. Muhalif siteler arasında alan adı en çok engellenen ise ETHA olmuştur. 2022'ye etha28.com alan adı üzerinden yayım yaparak başlayan ETHA, yılı etha49.com adresinden yayım yaparak kapatmıştır. Buna göre 2022'de ajansın tam 21 alan adı için erişim engeli kararı verilmiştir.

En az 13 URL'in erişime engellendiği ve buna 10 kararla ulaşıldığı görülmektedir. Bu kategoride sosyal medya platformu Tumblr, Manga kültürüne yer veren Mangago, içerik dağıtım ağı Bunny CDN, haber kuruluşu Deutsche Welle, dijital araştırma projesi Radio Garden ve Havrita gibi platformlar yer almaktadır.

"ALAN ADI KATEGORİSİNDE EN ÇOK URL ENGELLEYEN MERCİLERİN DAĞILIMINA BAKILDIĞINDA BİRİNCİ SIRADA 12 BİN 208 İLE ADANA İL JANDARMA KOMUTANLIĞI YER ALIYOR"

Alan adı kategorisinde en çok URL engelleyen mercilerin dağılımına bakıldığında ise birinci sırada 12 bin 208 ile Adana İl Jandarma Komutanlığı yer alırken onu 5 bin 252 ile Denizli İl Jandarma Komutanlığı ve 4 bin 983 ile Elazığ İl Jandarma Komutanlığı takip etmektedir. İl Jandarma Komutanlıkları tarafından engellenen tüm URL'ler 'yetişkin, bahis, dolandırıcılık, finansal siteler, terör' temalı yayım yaptıkları iddia edilen sitelere aittir. İlk yedi sıra il jandarma komutanlıklarından oluşurken sekizinci sırada 866 URL ile Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), dokuzuncu sırada ise 852 URL ile Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) yer almaktadır. TFF'nin engellediği alan adlarının korsan maç yayımı yapan sitelere, SPK'nın engellediği alan adlarının ise izinsiz foreks işlemi yapan sitelere ait olduğu tespit edilmiştir.

"MİLLİ GÜVENLİK VE KAMU DÜZENİNİN KORUNMASI' GEREKÇESİYLE ERİŞİME ENGELLENEN ALAN ADLARININ TAMAMI, 'MUHALİF SİTELER'DİR"

Alan adlarının engellenme gerekçelerine bakıldığında ise birinci sırada 'yasa dışı ve/veya müstehcen içerikli paylaşımlar yapılması'nın yer aldığı gözlemlenmiştir. Onun ardından 'terör örgütü propagandası yapmak' gelirken üçüncü sırada ise 'milli güvenlik ve kamu düzeninin korunması' yer almaktadır. 'Milli güvenlik ve kamu düzeninin korunması' gerekçesiyle erişime engellenen alan adlarının tamamı, 'Muhalif Siteler' alt başlığında da belirtilen ve hükümetin ideolojisiyle taban tabana zıt bir çizgide yayım yapan gazetelere aittir.

"EN AZ 3 BİN 196 HABERDEN 1770'İ HÜKÜMET İLE CUMHURBAŞKANI RECEP TAYYİP ERDOĞAN VE AİLESİ HAKKINDAKİ USULSÜZLÜK İDDİALARINA DEĞİNİLEN HABERLER ENGELLENDİ"

Erişime engellenen en az 3 bin 196 haberin içeriklerine göre dağılımına bakıldığında ise 1770 ile en çok hükümet ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve ailesi hakkındaki usulsüzlük iddialarına değinilen haberlerin engellendiği görülmektedir. Onu, 517 ile AKP'ye yakın kişi ve organizasyonlar hakkındaki usulsüzlük iddialarının anlatıldığı haberler takip etmektedir. Ardından ise 402 Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eski avukatı hakkındaki içerikler gelmektedir. Bu kategoride, bir dönem Erdoğan'ın avukatlığını yapan Mustafa Doğan İnal hakkındaki içerikler yer almaktadır. Bu kategorideki içeriklerin tümü, İnal'ın talebiyle erişime engellenmiştir.

KÜÇÜKÇEKMECE 1. SULH CEZA HAKİMLİĞİ, 404 URL ENGELLEYEREK HABERLERİ SANSÜR UYGULADI

'Haber' kategorisinde en çok URL engelleyen mercilerin dağılımına bakıldığında ise birinci sırada 404 URL ile Küçükçekmece 1. Sulh Ceza Hakimliğinin yer aldığı, onu 282 URL ile Ankara Batı 2. Sulh Ceza Hakimliği ve 252 URL ile İstanbul Anadolu 3. Sulh Ceza Hakimliğinin takip ettiği görülmektedir. Haberlerin engellenme gerekçelerine bakıldığında ise birinci sırada 'kişilik hakları ihlali'nin yer aldığı görülmektedir.

2022 YILINDA 3191 HABER 'KİŞİLİK HAKLARI İHLALİ' GEREKÇESİYEL ENGELLENDİ

2022 yılında erişime engellenen 3 bin 196 haberin 3.191'i 'kişilik hakları ihlali', 3'ü 'milli güvenlik ve kamu düzeninin korunması', 2'si ise 'zaman aşımı, haberin o tarihte gerçeklik ve doğruluk kriterlerini karşılamasının artık bir önemi kalmadığı' gerekçesiyle engellenmiştir.

Kişilik hakları ihlali nedeniyle engellenen haberlerin temel dağılımına bakıldığında, 1.770 haber ile en çok hükümet ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve ailesini konu edinen haberlerin erişime engellendiği görülmektedir"