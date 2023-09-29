Yanmar, Türkiye'deki yeni traktör fabrikasını İzmir Torbalı'da açtı

Yüz yılı aşkın tecrübesiyle dünyanın önde gelen motor üreticilerinden Yanmar'ın Türkiye'deki tam iştiraki Yanmar Turkey, iç ve dış pazar için traktör üretim kapasitesini 3,5 kat artıracak İzmir'deki yeni fabrikasını Türkiye, Japonya ve Hindistan devlet yetkililerinin, Yanmar'ın üst düzey yöneticilerinin ve İzmir basınından önde gelen gazetecilerin katıldığı görkemli bir etkinlikle açtı.

Yüz yılı aşkın geçmişiyle tarım makine ve ekipmanları, enerji sistemleri, endüstriyel motorlar, marine motorları ve iş makineleri üretiminde dünyanın önde gelen şirketlerinden biri olan Yanmar, İzmir Torbalı'daki yeni fabrikasını Türkiye, Japonya ve Hindistan devlet yetkililerinin, Yanmar'ın üst düzey yöneticilerinin ve İzmir basınından önde gelen gazetecilerin katıldığı görkemli bir törenle faaliyete geçirdi.

Yanmar Turkey Makine A.Ş.'in bugüne kadar gerçekleştirdiği en büyük yatırım olan fabrikanın açılış törenine Yanmar Turkey Makine A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Kemal Erdoğan Shoshi, Yanmar Turkey Makine A.Ş. Traktör Üretim Tesisi Müdürü Tarkan Aydoğan ve Yanmar Turkey Makine A.Ş. Tarım İş Kolu Müdürü Murat Balkan Kanbir ev sahipliği yaptı. Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi Başkan Yardımcısı Zeynel Kılınç, Hindistan İstanbul Başkonsolosu Mijito Vinito, Japonya İstanbul Başkonsolosu Kasahara Kenichi, Torbalı Belediye Başkanı Mithat Tekin, Türk Metal Sendikası İzmir Şube Başkanı Zekai Tufan, Yanmar Tarım İş Kolu Başkanı Nagamori Masuda, Yanmar Avrupa İnsan Kaynakları Direktörü Eric Van Stuvenberg, Yanmar Tayland Üretim Direktörü Oshima Yohei, International Tractors Limited Direktör ve CEO'su Gaurav Saxena, International Tractors Limited Başkan Yardımcısı Ajay Kumar'ın yanı sıra Yanmar Turkey üst yönetimi ve tüm çalışanları katıldı.

Türkiye'yi üretim, mühendislik ve lojistik üssü yapmak istiyoruz

Yanmar Turkey Makine A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Kemal Erdoğan Shoshi, açılışta yaptığı konuşmada, "1912 yılında Japonya'da kurulan ve dünyanın birçok ülkesinde hizmet veren Yanmar Holding'in Türkiye iştiraki Yanmar Turkey Makine A.Ş. olarak, 2023 yılında kuruluşumuzun 6. yılına girmiş bulunuyoruz. Kuruluşumuzdan bu yana Yanmar Turkey'i Doğu Avrupa'dan, Orta Asya'ya kadar, Kuzey Afrika'yı kapsayacak şekilde üretim, mühendislik ve lojistik üssü yapmak vizyonunu benimsedik. Her geçen gün büyüyerek ve hedeflerimizi büyüterek ilerlemeye devam ettik. Bugün geldiğimiz noktada yurtiçi pazar ve ihracat odaklı Tarım Makine ve Ekipmanları, Enerji Sistemleri, EPC Anahtar Teslim Mühendislik Hizmetleri, Endüstriyel Motorlar, Global Satın Alma Merkezi ve online makina kiralama üzerine uzmanlaşmış e-ticaret platformu makinagetir.com olmak üzere farklı iş kolları ile dünyanın birçok ülkesine teknolojik çözümler sunuyoruz" dedi.

"Bölgemize güçlü istihdam katkısı sağlamayı hedefliyoruz"

Bu başarılara, Yanmar Holding üst yönetiminin desteği ve devamlı büyüyerek bugün sayısı 200'ün üstüne çıkmış olan, özverili Yanmar Turkey çalışanları sayesinde ulaştıklarını belirten Shoshi, "Bugün ne mutlu ki Cumhuriyetimizin 100. yılında yeni bir yatırımla, traktör üretim ve montaj, yedek parça depolama ve lojistik alanında hizmet verecek 23 bin metrekarelik Torbalı üretim tesisimizi açıyoruz. Bu tesis ile traktör üretim kapasitemizi 3,5 katına çıkararak hem Türkiye hem de çevre coğrafyalarında sektörün en saygın kuruluşlarından biri olmayı hedefliyoruz. Bu yatırım sonrasında dünyanın 4. büyük traktör pazarı olan ülkemizdeki pazar payımızı çift haneli rakamlara taşırken, ihracat hacmimizi artırmayı ve ayrıca bölgemize güçlü istihdam katkısı sağlamayı hedefliyoruz. Tesisimizde Yanmar'ın global kalite standartları ile, Avrupa'ya ve iç pazara sunacağımız Yanmar YM serisi ve Türk çiftçisinin çok sevdiği Solis traktörlere ilaveten, çok amaçlı kompakt Yanmar SA serisi ve insansız/otonom sürüş özelliği bulunan en son teknolojik donanımlara sahip Yanmar YT serisi traktörleri üretecek olmanın gururunu yaşıyoruz. Nitelikli insan kaynağımız ve verimli teknolojik çözümlerimizle yüksek değer oluşturan bir şirket olma hedefimiz için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

"Ürettiğimiz ürünlerle müşterilerimizin sorunlarına çözüm buluyoruz"

Yanmar Tarım İş Kolu Başkanı Nagamori Masuda ise Yanmar Turkey'in tarım iş kolunun çok hızlı bir şekilde büyüme gösterdiğini söyledi. Türkiye'de ve yurt dışında pazar ortamının önemli ölçüde değişimler yaşadığını hatırlatan Masuda, "Kullanıcılarımız bu değişimlerden ötürü çeşitli zorluklarla karşı karşıya kalıyor. Burada ürettiğimiz ürünler bu sorunların çözümüne yardımcı oluyor. Dolayısıyla ürünlerimizi sadece makine olarak görmüyor, aynı zamanda kullanıcıların işlerini geliştiren teknolojiler olarak değerlendiriyoruz. Çok sayıda kullanıcımızın ürünlerimizi sabırsızlıkla beklediklerini de biliyorum. Ürünlerimiz sayesinde çok daha verimli sonuçlar elde edeceklerini düşünüyorum. Bu hissi onlarda uyandırdığımız için de gururluyuz" diye konuştu. - İZMİR