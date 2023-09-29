Yanmar, Türkiye'deki yeni traktör fabrikasını İzmir'de açtı

Dünyanın önde gelen motor üreticilerinden Yanmar'ın Türkiye'deki tam iştiraki Yanmar Turkey, iç ve dış pazar için traktör üretim kapasitesini 3,5 kat artırmak hedefiyle İzmir'deki yeni fabrikasını Türkiye, Japonya ve Hindistan devlet yetkilileri ve şirketin üst düzey yöneticilerinin katıldığı bir etkinlikle açtı. Torbalı'daki yeni fabrikayla tarım sektörüne güçlü bir ivme kazandırmak ve Türkiye'nin dış ticaret gelirini artırarak Türkiye ekonomisine daha fazla katkı sunmak amaçlanıyor. Açılışta konuşan Yanmar Turkey Makine A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Kemal Erdoğan Shoshi, "Türkiye'yi Doğu Avrupa'dan Orta Asya'ya kadar, Kuzey Afrika'yı da kapsayacak şekilde üretim, mühendislik ve lojistik üssü yapmak hedefliyoruz" dedi.

Tarım makine ve ekipmanları, enerji sistemleri, endüstriyel motorlar, marine motorları ve iş makineleri üretiminde dünyanın önde gelen şirketlerinden biri olan Yanmar, İzmir Torbalı'daki yeni fabrikasının açılışını gerçekleştirdi. Yanmar Turkey Makine A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Kemal Erdoğan Shoshi, Yanmar Turkey Makine A.Ş. Traktör Üretim Tesisi Müdürü Tarkan Aydoğan ve Yanmar Turkey Makine A.Ş. Tarım İş Kolu Müdürü Murat Balkan Kanbir ev sahipliği yaptığı törene Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi Başkan Yardımcısı Zeynel Kılınç, Hindistan İstanbul Başkonsolosu Mijito Vinito, Japonya İstanbul Başkonsolosu Kasahara Kenichi, Torbalı Belediye Başkanı Mithat Tekin, Türk Metal Sendikası İzmir Şube Başkanı Zekai Tufan, Yanmar Tarım İş Kolu Başkanı Nagamori Masuda, Yanmar Avrupa İnsan Kaynakları Direktörü Eric Van Stuvenberg, Yanmar Tayland Üretim Direktörü Oshima Yohei, International Tractors Limited Direktör ve CEO'su Gaurav Saxena, International Tractors Limited Başkan Yardımcısı Ajay Kumar'ın yanı sıra şirketin üst yönetimi ve çalışanlar katıldı.

"TÜRKİYE'Yİ ÜRETİM, MÜHENDİSLİK VE LOJİSTİK ÜSSÜ YAPMAK İSTİYORUZ"

Yanmar Turkey Makine A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Kemal Erdoğan Shoshi, açılışta yaptığı konuşmada, "1912 yılında Japonya'da kurulan ve dünyanın birçok ülkesinde hizmet veren Yanmar Holding'in Türkiye iştiraki Yanmar Turkey Makine A.Ş. olarak, 2023 yılında kuruluşumuzun 6. yılına girmiş bulunuyoruz. Kuruluşumuzdan bu yana Yanmar Turkey'i Doğu Avrupa'dan, Orta Asya'ya kadar, Kuzey Afrika'yı kapsayacak şekilde üretim, mühendislik ve lojistik üssü yapmak vizyonunu benimsedik. Her geçen gün büyüyerek ve hedeflerimizi büyüterek ilerlemeye devam ettik. Bugün geldiğimiz noktada yurtiçi pazar ve ihracat odaklı Tarım Makine ve Ekipmanları, Enerji Sistemleri, EPC Anahtar Teslim Mühendislik Hizmetleri, Endüstriyel Motorlar, Global Satın Alma Merkezi ve online makina kiralama üzerine uzmanlaşmış e-ticaret platformu makinagetir.com olmak üzere farklı iş kolları ile dünyanın birçok ülkesine teknolojik çözümler sunuyoruz" dedi.

"BÖLGEMİZE GÜÇLÜ İSTİHDAM KATKISI SAĞLAMAYI HEDEFLİYORUZ"

Bu başarılara, kendilerini destekleyen üst yönetim ve özverili çalışanlar sayesinde ulaştıklarını belirten Shoshi, şunları kaydetti:

"Bugün ne mutlu ki Cumhuriyetimizin 100. yılında yeni bir yatırımla, traktör üretim ve montaj, yedek parça depolama ve lojistik alanında hizmet verecek 23 bin metrekarelik Torbalı üretim tesisimizi açıyoruz. Bu tesis ile traktör üretim kapasitemizi 3,5 katına çıkararak hem Türkiye hem de çevre coğrafyalarında sektörün en saygın kuruluşlarından biri olmayı hedefliyoruz. Bu yatırım sonrasında dünyanın 4. büyük traktör pazarı olan ülkemizdeki pazar payımızı çift haneli rakamlara taşırken, ihracat hacmimizi artırmayı ve ayrıca bölgemize güçlü istihdam katkısı sağlamayı hedefliyoruz. Tesisimizde Yanmar'ın global kalite standartları ile, Avrupa'ya ve iç pazara sunacağımız Yanmar YM serisi ve Türk çiftçisinin çok sevdiği Solis traktörlere ilaveten, çok amaçlı kompakt Yanmar SA serisi ve insansız/otonom sürüş özelliği bulunan en son teknolojik donanımlara sahip Yanmar YT serisi traktörleri üretecek olmanın gururunu yaşıyoruz. Nitelikli insan kaynağımız ve verimli teknolojik çözümlerimizle yüksek değer yaratan bir şirket olma hedefimiz için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz."

"ÜRETTİĞİMİZ ÜRÜNLERLE MÜŞTERİLERİMİZİN SORUNLARINA ÇÖZÜM BULUYORUZ"

Yanmar Tarım İş Kolu Başkanı Nagamori Masuda ise Yanmar Turkey'in tarım iş kolunun çok hızlı bir şekilde büyüme gösterdiğini söyledi. Türkiye'de ve yurt dışında pazar ortamının önemli ölçüde değişimler yaşadığını hatırlatan Masuda, "Kullanıcılarımız bu değişimlerden ötürü çeşitli zorluklarla karşı karşıya kalıyor. Burada ürettiğimiz ürünler bu sorunların çözümüne yardımcı oluyor. Dolayısıyla ürünlerimizi sadece makine olarak görmüyor, aynı zamanda kullanıcıların işlerini geliştiren teknolojiler olarak değerlendiriyoruz. Çok sayıda kullanıcımızın ürünlerimizi sabırsızlıkla beklediklerini de biliyorum. Ürünlerimiz sayesinde çok daha verimli sonuçlar elde edeceklerini düşünüyorum. Bu hissi onlarda uyandırdığımız için de gururluyuz" diye konuştu.

YANMAR HAKKINDA

1912 yılında Japonya, Osaka'da kurulan Yanmar, 1933 yılında ilk ticari kompakt dizel motor üretimi yapan firmadır. Yanmar, kuruluşunun temel yapı taşı olan endüstriyel dizel motor üretimi ile ürün gamını, hizmetlerini genişletmeye devam etmiş ve endüstriyel ekipman üretimi konusunda uzmanlaşmıştır. Yanmar, küçük ve büyük deniz motorları, tarım makineleri ve ekipmanları, iş makinaları, enerji sistemleri, endüstriyel motorlar, marin motor ve ekipmanları, makina parça ve komponentleri sağlayıcısı olarak global operasyonlarını yedi iş kolunda sürdürmeye devam etmektedir. Yanmar'ın Türkiye'deki tam iştiraki olan Yanmar Turkey Makine A.Ş. 2017 yılında İzmir'de kurulmuştur ve genel merkezi İzmir'de yer almaktadır. Kuruluşundan bugüne, Türkiye ve komşu ülkelerine çözümler sunmaktadır. Yanmar Turkey Makine A.Ş., Traktörler, Tarım makineleri ve Ekipmanları, Enerji Sistemleri, Anahtar Teslim Mühendislik Hizmetleri, Endüstriyel Motorlar ve E-ticaret iş alanları ile hizmet vermektedir.