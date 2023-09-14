Yanmar Turkey Endüstriyel Motorlar İş Geliştirme Zirvesi düzenlendi

Jeneratör sektörü temsilcilerini bir araya getiren 'Endüstriyel Motorlar İş Geliştirme Zirvesi', Yanmar Turkey tarafından düzenlendi. Zirvede sektördeki son gelişmeler ve sektörün geleceği masaya yatırıldı.

Endüstriyel motorlar, iş makineleri, tarım makine ve ekipmanları, enerji sistemleri, deniz araçları ve ekipmanları üretimi şirketi Yanmar'ın Türkiye iştiraki Yanmar Turkey, sektörün önde gelen jeneratör firmalarının üst düzey yöneticilerinin katılımıyla, iş dünyasının enerjisi ve iş birliği ruhu ile 'Yanmar Turkey Endüstriyel Motorlar İş Geliştirme Zirvesi'nde bir araya geldi.

"ZİRVEYE EV SAHİPLİĞİ YAPMAKTAN BÜYÜK MUTLULUK DUYUYORUZ"

Zirve, Yanmar Turkey Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Kemal Erdoğan Shoshi'nin açılış konuşmasıyla başladı. Shoshi konuşmasında, "Sektörü bir araya getiren ve sektörün geleceğini şekillendirmede büyük önem taşıdığına inandığımız böyle bir zirveye ev sahipliği yapmaktan büyük mutluluk duyuyoruz. Türkiye'nin sahip olduğu potansiyeli açığa çıkarmak, içinde bulunduğu coğrafyanın merkezi haline getirmek ve sektörde inovasyonları, sürdürülebilirliği ve mükemmelliği teşvik etmek açısından bu zirvenin büyük önem taşıdığına inanıyoruz" diye konuştu.

"TÜRKİYE, UKRAYNA'NIN EN BÜYÜK JENERATÖR TEDARİKÇİSİ OLMUŞTUR"

Zirve, Türkiye Ukrayna İş İnsanları Derneği (TUİD) Yönetim Kurulu Başkanı Burak Pehlivan'ın Ukrayna odaklı sürdürülebilir güç çözümleri başlıklı, fark yaratan konuşmasıyla devam etti. Pehlivan konuşmasında, "Ukrayna'da, geçtiğimiz yılın son çeyreği ve bu yılın ilk aylarında yaşanan enerji kesintilerine karşı Türkiye, Ukrayna'nın en büyük jeneratör tedarikçisi olmuştur. Yüzbinlerce Türk jeneratörü Ukrayna'nın farklı yerlerini zorlu süreçlerde aydınlatmıştır. Türk ticaret temsilcileri olarak, başarılarımızın üstüne her yıl yeni tuğlalar koyacağız. Bugün burada, bir ilk olarak bu kadar çok sayıda, birbirinden güzide jeneratör üreticilerimizi bir arada görmek gelecek başarılar için büyük bir umut doğurmuştur. Yanmar Turkey'nin Endüstriyel Motorlar İş Geliştirme Zirvesi aracılığıyla Türkiye'de üretilen jeneratörlerin motor desteği ile kalitesinin daha da üst seviyelere taşınabilmesi için gösterdiği bu çabayı ise ayrıca takdir ettiğimi belirtmek isterim" ifadelerini kullandı.

"HEM ÜRÜN ÇEŞİTLİLİĞİ HEM DE MÜHENDİSLİK HİZMETLERİ İLE HİZMETE HAZIRIZ"

Yanmar Turkey Endüstriyel Motorlar İş Kolu Müdürü Bahadır Birgücü'nün Yanmar markalı motorlar tanıtımı, Yanmar Turkey aplikasyon ve motor garanti süreçleri özelinde bilgilendirmeleri ile devam eden zirve, katılımcıların soruları ile interaktif bir şekilde sonlandı. Birgücü konuşmasında, "Yanmar Endüstriyel Motorlar İş Kolu hem ürün çeşitliliği hem de iş ortaklarına sunduğu mühendislik hizmetleri ile üreticilerine yüksek kalitede tedarik olanağı sağlayarak hizmete hazırdır" dedi.