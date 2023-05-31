'Top Model of Turkey' ikincisi Marmaris'ten

Her yıl yüzlerce genç kız ve erkeğin başvurduğu modellik yarışmalarından Top Model of Turkey'in son yarışmasında dereceye girerek ikinci olan model, Muğla'nın Marmaris ilçesinde yaşayan Simay Alp oldu.

Her yıl yüzlerce genç kız ve erkeğin başvurduğu modellik yarışmalarından Top Model of Turkey'in son yarışmasında dereceye girerek ikinci olan model, Muğla'nın Marmaris ilçesinde yaşayan Simay Alp oldu. 21 yaşında ve 1.78 santim boyunda olan biyomedikal mühendisliği 2. sınıf öğrencisi Alp, "Hem model hem de mühendislik mesleğimde zirvede olmak istiyorum" dedi.

500 kişinin başvurduğu, İstanbul'da bir otelde düzenlenen yarışmada 2. sırayı alan Simay Alp, iki yıldır Marmaris'te yaşadığını ve Marmaris'i çok sevdiğini söyledi.

Küçük yaşlardan bu yana modelliğe ilgi duyduğunu ve araştırmalar yaptığını belirten Alp, ilk kez başvurduğu ve ikinci olduğu Top Model of Turkey yarışması ve gelecek planları ile ilgili, "Bu yarışmaya ön elemede 500 kişi katılmıştı. Sona doğru 20 kişi kaldık, son eleme turunda ise ikincilik ödülünü aldım. Kendimle gurur duyuyorum. Hedefim Türkiye'yi modellik sektöründe dünya çapında temsil etmek. Çocukluğumdan beri defilelere ilgi duyuyordum. Modellik, foto modellik benim için her zaman bir hayalden öte amaçtı. Özge Ulusoy, Çağla Şikel'i disiplinleri ve çalışma şekillerinden dolayı kendime örnek alıyorum. Onların yolundan ilerlemeyi düşünüyorum" diyerek hedefinin önce İstanbul, sonrasında ise dünyaya açılmak olduğunu belirtti.

"Güzellik gelip geçici, insanın içinin de dolu olması gerekir"

Aynı zamanda biyomedikal mühendisliği öğrencisi olan Alp, "Hem modelliği hem de mühendisliği birlikte ve dünya çapında ilerletmek istiyorum. İnsanın dışı kadar içini de doldurması gerektiğini düşünüyorum, güzellik gelip geçici. Önemli olan insanın kültürel ve eğitimsel olarak ne kadar doldurduğudur. Bunun için iki yönden de devam edeceğim. İlerleyen zamanlarımda mühendislik mesleğime de ağırlık vermeyi planlıyorum. Şimdilik mankenlik ve mühendislik alanında kendimi geliştireceğime inanıyorum" dedi.

Katıldığı yarışmanın şartları gereği yakın zamanda Malezya'da Türkiye'yi temsil edecek olan Simay Alp, "Malezya'da gerçekleşecek olan bu yarışmada, Türkiye'ye derece ile dönüp hem kendimi hem ülkemi hem de Marmaris'i taçlandıracağımı umuyorum" şeklinde konuşarak, yarışma için sıkı bir diyet ve spor kampına girdiğini de ekledi. - MUĞLA