Diyarbakır, Travel Turkey İzmir Turizm Fuarı'nda gözde oldu

Kültür ve Turizm Bakanlığı himayesi, İZFAŞ ve TÜRSAB Fuarcılık işbirliği ile düzenlenen 17. Travel Turkey İzmir Turizm fuarına gelenlerin gözdesi DTSO ve DTB standı oldu.

Kültür ve Turizm Bakanlığı himayesi, İZFAŞ ve TÜRSAB Fuarcılık işbirliği ile düzenlenen 17. Travel Turkey İzmir Turizm fuarına gelenlerin gözdesi DTSO ve DTB standı oldu.

7-9 Aralık tarihlerinde İzmir Uluslararası Fuar ve Kongre Merkezi'nde düzenlenen 17. Travel Turkey İzmir Turizm Fuarı, ulusal ve uluslararası turizm paydaşlarını buluşturdu. Fuarda birlikte stant açan Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası ile Diyarbakır Ticaret Borsası, kentin tarihsel ve kültürel değerlerini tanıttı.

Fuara ilişkin değerlendirmelerde bulunan DTSO Fuar Komisyonu Üyesi Selahattin Yıldırım, Türkiye'den ve dünyadan birçok katılımcının yer aldığı fuarda, Diyarbakır'ın gastronomisini ve kültürel değerlerini tanıtmak için katılım sağladıklarını söyledi. Yıldırım, "Standımızı ziyaret eden misafirlerimize Diyarbakır'ın coğrafi işaretli tescilli ürünlerini ikram ettik. Diyarbakır'ın tarihi ve kültürel mekanlarının resimlerine yer verdiğimiz stantta sahne alan sanatçı grubumuzun seslendirdiği Kurmancki ve Zazaki ezgilere büyük ilgi gösteren katılımcılar zaman zaman stant içinde Kürtçe şarkılarla halay çekti. Diyarbakır, onlarca medeniyete ev sahipliği yapmış köklü geçmişi ve barındırdığı yüzlerce tarihi ve kültürel değerleri ile Dünya Mirası Listesi'ne girmiş, dünyanın sayılı kentlerinden biridir. Biz bu değerleri tanıtmak amacıyla DTSO ve DTB olarak yol haritamızı genişlettik. Hem kentin gastronomisini hem de turizm alanında kentimizi hak ettiği seviyeye getirmek için çalışmalarımızı sürdürüyoruz" dedi.

Fuarı başarıyla tamamladıklarını ifade eden Yıldırım, "Üç gün boyunca standımıza yoğun ilgi gösteren tüm ziyaretçilerimize teşekkür ederiz. Bir sonraki fuarda tekrar görüşmek dileğiyle" ifadelerini kullandı. - DİYARBAKIR