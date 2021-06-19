Türkeli'de muhtarlar derneği seçimi yapıldı
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Türkeli'de muhtarlar derneği seçimi yapıldı

Türkeli'de muhtarlar derneği seçimi yapıldı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika

Sinop'un Türkeli Muhtarlar Derneği olağan genel kurul toplantısı yapıldı.

Sinop'un Türkeli Muhtarlar Derneği olağan genel kurul toplantısı yapıldı. Toplantıda, dernek başkanı Satı Gürel, yeniden başkanlığa seçilirken, toplantıda 30 yıllık muhtarlara da plaket takdim edildi.

Türkeli Muhtarlar Derneği'nin olağan genel kurul toplantısı, ilçedeki bir restoranda yapıldı. Toplantıya, İlçe Kaymakamı Mehmet Kaan Kini, AK Parti Türkeli İl Genel Meclis Üyeleri Nihat Demircan ve Bilal Öztürk, İlçe Özel İdaresi Müdürü Cengiz Özcan ve muhtarlar katıldı.

Toplantıda, derneğin gelir-gider hesaplarının okunması ve ibrazı ile diğer gündem maddelerinin görüşülüp karara bağlanmasının ardından seçime geçildi. Yapılan seçimde, tek adayın bulunduğu genel kurulda, dernek başkanı Satı Gürel oyların tamamını alarak başkan seçildi.

Türkeli'de 30 yıllık muhtarlara plaket

Seçimin ardından Türkeli ilçesinde 30 yıla aşkındır muhtarlık görevinde bulunan Düz Köyü Muhtarı Müslim Özmen'e, Taçahmet Köyü Muhtarı Ercan Karahmetoğlu'na, Akçabük Köyü Muhtarı Niyazi Karagülle'ye ve Gencek Köyü Muhtarı Fahrettin Demiral'a plaket takdim edildi.

Türkeli Muhtarlar Derneği Başkanı ve Yeşiloba Köyü Muhtarı Satı Gürel'in yönetim listesi ise şöyle oluştu; Başkan Satı Gürel, Başkan Yardımcısı Cetdin Aydın, Sekreter A.Kerim Demircan, Sayman Veysel Aslan ve Ahmet Yıldız.

Kaymakam Kini, muhtarlarla vedalaştı

Türkeli Kaymakamı Mehmet Kaan Kini, yaptığı konuşmada, önümüzdeki hafta kaymakamlık görevinden ayrılacağını belirterek, 4 aylık görev süresi içerisinde İl Genel Meclisi Üyeleri Nihat Demircan ve Bilal Öztürk, Türkeli Muhtarlar Derneği Başkanı Satı Gürel ve tüm muhtarlarla birlikte iyi ilişkiler kurduklarını ifade ederek, toplantı sonunda vedalaştı. - SİNOP

Türkeli'de muhtarlar derneği seçimi yapıldı
Türkeli'de muhtarlar derneği seçimi yapıldı
Türkeli'de muhtarlar derneği seçimi yapıldı
Türkeli'de muhtarlar derneği seçimi yapıldı
Türkeli'de muhtarlar derneği seçimi yapıldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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